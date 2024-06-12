Восхитительно вкусный трайфл с ягодами, орехами и брауни: просто выложите слоями

Этот восхитительный малиновый трайфл с брауни поразит любого сладкоежку. Это настоящее наслаждение, приготовленное из малины, клубники, орехов, взбитых сливок и очень вкусных брауни.
В большой миске взбейте миксером жирные сливки, сметану, сахар и ванильный экстракт до образования мягких пиков. Наполните каждый стакан для мусса слоями брауни (нарезанного кубиками), малины, нарезанной клубники, кешью (нарезанного и поджаренного) и взбитых сливок. Украсьте кусочками шоколада.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?