Восхитительно вкусный трайфл с ягодами, орехами и брауни: просто выложите слоями

Как приготовить трайфл с малиной и брауни

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный малиновый трайфл с брауни поразит любого сладкоежку. Это настоящее наслаждение, приготовленное из малины, клубники, орехов, взбитых сливок и очень вкусных брауни.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1 чашка брауни

1/4 стакана кешью

3 столовые ложки сахара

1/3 стакана сметаны

1,5 стакана густых сливок

4 капли ванильного экстракта

1/4 стакана шоколадной стружки

1/2 стакана малины

1/2 стакана клубники

Приготовление

В большой миске взбейте миксером жирные сливки, сметану, сахар и ванильный экстракт до образования мягких пиков. Наполните каждый стакан для мусса слоями брауни (нарезанного кубиками), малины, нарезанной клубники, кешью (нарезанного и поджаренного) и взбитых сливок. Украсьте кусочками шоколада.