Как выбрать правильное мороженое: в Роспотребнадзоре дали три рекомендации

В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мороженого

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

В жаркие летние дни одной из самых любимых сладостей становится мороженое. Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, как правильно выбрать и покупать этот десерт.

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Мороженое является источником энергии, так как содержит большое количество углеводов и жиров. Оно также богато белками и содержит некоторые важные питательные вещества для нашего организма.

Однако необходимо учитывать, что все должно быть умеренно, и злоупотреблять мороженым, так же как и любым другим продуктом, не следует.

При выборе мороженого рекомендуется:

Проверять состав продукта. Желательно выбирать мороженое с натуральными компонентами высокого качества.

Проверять срок годности лакомства.

Обратить внимание на содержание сахара. Почти все мороженое содержит сахар, однако стоит выбирать продукты с минимальным его содержанием.

Также Роспотребнадзор в своём Telegram-канале напоминает, что если в названии продукта есть только слова "молочное", "сливочное", "пломбир" или "кисломолочное", это означает, что растительного жира в продукте быть не должно.

Специалисты также отмечают, что следует избегать покупки мороженого, которое имеет деформации в форме или структуре. Это может свидетельствовать о нарушении условий хранения, что повышает риск размножения бактерий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать правильный выбор при покупке мороженого и насладиться этим вкусным лакомством с минимальными рисками для здоровья.