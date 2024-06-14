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Как выбрать правильное мороженое: в Роспотребнадзоре дали три рекомендации

В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мороженого

1:38
Еда

В жаркие летние дни одной из самых любимых сладостей становится мороженое. Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, как правильно выбрать и покупать этот десерт.

В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мороженого
Фото: flickr.com by m01229 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мороженое является источником энергии, так как содержит большое количество углеводов и жиров. Оно также богато белками и содержит некоторые важные питательные вещества для нашего организма.

Однако необходимо учитывать, что все должно быть умеренно, и злоупотреблять мороженым, так же как и любым другим продуктом, не следует.

При выборе мороженого рекомендуется:

  • Проверять состав продукта. Желательно выбирать мороженое с натуральными компонентами высокого качества.
  • Проверять срок годности лакомства.
  • Обратить внимание на содержание сахара. Почти все мороженое содержит сахар, однако стоит выбирать продукты с минимальным его содержанием.

Также Роспотребнадзор в своём Telegram-канале напоминает, что если в названии продукта есть только слова "молочное", "сливочное", "пломбир" или "кисломолочное", это означает, что растительного жира в продукте быть не должно.

Специалисты также отмечают, что следует избегать покупки мороженого, которое имеет деформации в форме или структуре. Это может свидетельствовать о нарушении условий хранения, что повышает риск размножения бактерий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать правильный выбор при покупке мороженого и насладиться этим вкусным лакомством с минимальными рисками для здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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