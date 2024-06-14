Как выбрать правильное мороженое: в Роспотребнадзоре дали три рекомендации

В жаркие летние дни одной из самых любимых сладостей становится мороженое. Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, как правильно выбрать и покупать этот десерт.
Мороженое является источником энергии, так как содержит большое количество углеводов и жиров. Оно также богато белками и содержит некоторые важные питательные вещества для нашего организма.
Однако необходимо учитывать, что все должно быть умеренно, и злоупотреблять мороженым, так же как и любым другим продуктом, не следует.
При выборе мороженого рекомендуется:
Также Роспотребнадзор в своём Telegram-канале напоминает, что если в названии продукта есть только слова "молочное", "сливочное", "пломбир" или "кисломолочное", это означает, что растительного жира в продукте быть не должно.
Специалисты также отмечают, что следует избегать покупки мороженого, которое имеет деформации в форме или структуре. Это может свидетельствовать о нарушении условий хранения, что повышает риск размножения бактерий.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать правильный выбор при покупке мороженого и насладиться этим вкусным лакомством с минимальными рисками для здоровья.
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