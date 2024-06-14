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Как не допустить прилипания мяса и овощей к решётке гриля: две хитрости от экспертов

Fitforfun.de: как сделать так, чтобы мясо и овощи не прилипали к решётке гриля?

1:27
Еда

Лето — это время, когда многие люди наслаждаются пикниками на природе, готовя на гриле различные мясные и овощные блюда. Однако, иногда прилипание продуктов к решётке может доставить некоторые неудобства. Опытные гриль-мастера поделились с немецким изданием Fitforfun.de простыми трюками, которые помогут избежать этой проблемы.

Fitforfun.de: как сделать так, чтобы мясо и овощи не прилипали к решётке гриля?
Фото: commons.wikimedia.org by domdomegg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Перед тем, как положить мясо, сосиски или овощи на гриль, можно натереть решетку половинкой луковицы. Это нанесет на решетку тонкий слой масла и поможет продуктам легко отлипать от нее. Такой же эффект можно достичь, используя половину сырого картофеля или кусочек бекона.

Ещё один полезный совет — не переворачивайте продукты на гриле сразу. Мясо и овощи прилипают из-за белков, содержащихся в них. Если подождать немного дольше на одной стороне, белки начнут распадаться и продукты перестанут прилипать к решетке. Однако, следите, чтобы продукты не пережарились — можно уменьшить огонь или использовать второй уровень гриля для снижения температуры жарки.

Используя эти простые трюки, гриль-мастера смогут наслаждаться процессом готовки и избежать проблем с прилипанием продуктов к решетке. Готовьте на гриле вместе с удовольствием и наслаждайтесь вкусом горячих блюд на открытом воздухе. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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