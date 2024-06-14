Как не допустить прилипания мяса и овощей к решётке гриля: две хитрости от экспертов

Fitforfun.de: как сделать так, чтобы мясо и овощи не прилипали к решётке гриля?

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — это время, когда многие люди наслаждаются пикниками на природе, готовя на гриле различные мясные и овощные блюда. Однако, иногда прилипание продуктов к решётке может доставить некоторые неудобства. Опытные гриль-мастера поделились с немецким изданием Fitforfun.de простыми трюками, которые помогут избежать этой проблемы.

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Перед тем, как положить мясо, сосиски или овощи на гриль, можно натереть решетку половинкой луковицы. Это нанесет на решетку тонкий слой масла и поможет продуктам легко отлипать от нее. Такой же эффект можно достичь, используя половину сырого картофеля или кусочек бекона.

Ещё один полезный совет — не переворачивайте продукты на гриле сразу. Мясо и овощи прилипают из-за белков, содержащихся в них. Если подождать немного дольше на одной стороне, белки начнут распадаться и продукты перестанут прилипать к решетке. Однако, следите, чтобы продукты не пережарились — можно уменьшить огонь или использовать второй уровень гриля для снижения температуры жарки.

Используя эти простые трюки, гриль-мастера смогут наслаждаться процессом готовки и избежать проблем с прилипанием продуктов к решетке. Готовьте на гриле вместе с удовольствием и наслаждайтесь вкусом горячих блюд на открытом воздухе. Приятного аппетита!