Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярность парапланеризма в Дагестане растет
Случаи отказа в выплатах по ОСАГО: когда не стоит ждать компенсации
В Москве закончилось дешевые новостройки
Учёные обнаружили угрозу Млечному пути в космосе
Автоэксперт предупредил о рисках покупки дешёвых машин с минимальным пробегом
Почему коты убегают и как этому помешать
Многодетная семья из Канады будет строить ферму в Нижегородской области
Секреты успешного выращивания артишока
Эффективное упражнение для прокачки ног и улучшения кровообращения
Готовим гречку по-купечески в горшочке: получается вкуснее, чем в кастрюле и сотейнике

Гречка по-купечески в горшочке: в духовке она получается ещё вкуснее

2:08
Еда

Гречка по-купечески в горшочке — это аутентичное русское блюдо, которое понравится любителям традиционной кухни. В прошлом это блюдо приготавливали в печи, однако современные хозяйки могут смело готовить его в духовке. Готовка в горшочке придаёт гречке особый аромат и нежность.

Гречка по-купечески в горшочке: в духовке она получается ещё вкуснее
Фото: commons.wikimedia.org by Thierry.ptz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 300 г свинины без кости,
  • 100 г гречневой крупы,
  • 1 морковь,
  • 1 луковица,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 1 столовая ложка растительного масла,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 0,5 чайной ложки молотой паприки,
  • 2-3 лавровых листа,
  • щепотка молотой корицы,
  • щепотка чёрного молотого перца.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте свиную мякоть на кусочки примерно 1,5-2 см и смешайте их с молотой паприкой, молотой корицей, перцем и половиной чайной ложки соли.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте свинину на сильном огне до золотистой корочки. Разложите мясо по горшочкам.
  3. Измельчите лук, морковь и чеснок. Обжарьте овощи на той же сковороде, где обжаривалась свинина.
  4. Добавьте гречку к овощам и тушите всё вместе на среднем огне около 3-5 минут.
  5. Положите гречку с овощами в горшочки поверх свинины. Положите в каждый горшочек по 2-3 лавровых листа и залейте горячей водой так, чтобы все ингредиенты были полностью покрыты жидкостью.
  6. Поставьте горшочки в разогретую до 200 °C духовку и готовьте примерно 30-40 минут. При желании можно добавить в горшочки по кусочку сливочного масла за 10 минут до готовности.
  7. Украсьте готовую гречку по-купечески свежей зеленью и подавайте.

Насладитесь аутентичным русским блюдом — гречкой по-купечески в горшочке. Ее насыщенный аромат и прекрасный вкус позволят вам окунуться в атмосферу старинных времен и насладиться настоящим домашним угощением. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Учёные обнаружили угрозу Млечному пути в космосе
Автоэксперт предупредил о рисках покупки дешёвых машин с минимальным пробегом
Почему коты убегают и как этому помешать
Многодетная семья из Канады будет строить ферму в Нижегородской области
Секреты успешного выращивания артишока
Гречка по-купечески в горшочке: в духовке она получается ещё вкуснее
Эффективное упражнение для прокачки ног и улучшения кровообращения
Естественные способы контроля жирности Т-зоны: советы и методы
Можно ли приручить бобра?
Могут ли крысы понимать команды?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников