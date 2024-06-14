Готовим гречку по-купечески в горшочке: получается вкуснее, чем в кастрюле и сотейнике

Гречка по-купечески в горшочке — это аутентичное русское блюдо, которое понравится любителям традиционной кухни. В прошлом это блюдо приготавливали в печи, однако современные хозяйки могут смело готовить его в духовке. Готовка в горшочке придаёт гречке особый аромат и нежность.
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Ингредиенты:
300 г свинины без кости,
100 г гречневой крупы,
1 морковь,
1 луковица,
3 зубчика чеснока,
1 столовая ложка растительного масла,
1 чайная ложка соли,
0,5 чайной ложки молотой паприки,
2-3 лавровых листа,
щепотка молотой корицы,
щепотка чёрного молотого перца.
Способ приготовления:
Нарежьте свиную мякоть на кусочки примерно 1,5-2 см и смешайте их с молотой паприкой, молотой корицей, перцем и половиной чайной ложки соли.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте свинину на сильном огне до золотистой корочки. Разложите мясо по горшочкам.
Измельчите лук, морковь и чеснок. Обжарьте овощи на той же сковороде, где обжаривалась свинина.
Добавьте гречку к овощам и тушите всё вместе на среднем огне около 3-5 минут.
Положите гречку с овощами в горшочки поверх свинины. Положите в каждый горшочек по 2-3 лавровых листа и залейте горячей водой так, чтобы все ингредиенты были полностью покрыты жидкостью.
Поставьте горшочки в разогретую до 200 °C духовку и готовьте примерно 30-40 минут. При желании можно добавить в горшочки по кусочку сливочного масла за 10 минут до готовности.
Украсьте готовую гречку по-купечески свежей зеленью и подавайте.
Насладитесь аутентичным русским блюдом — гречкой по-купечески в горшочке. Ее насыщенный аромат и прекрасный вкус позволят вам окунуться в атмосферу старинных времен и насладиться настоящим домашним угощением. Приятного аппетита!