Как вкусно приготовить макароны с баклажанами в одной сковороде

Паста с баклажанами — сытное и вкусное блюдо, которое можно легко приготовить на ужин.
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Всё, что вам понадобится, — это паста пенне, баклажаны, помидоры черри, лук, чеснок, красный перец чили, травы и специи, а также сыр пармезан.
Ингредиенты
1,5 стакана пасты пенне
1/2 большой луковицы
4 столовые ложки оливкового масла
2 стакана воды
2 красных перца чили
1 чайная ложка соли
1 баклажан
4 зубчика чеснока
100 г помидоров черри
Базилик
1/2 стакана сыра пармезан
Смесь трав
Щепотка молотого чёрного перца
Соль по необходимости
Приготовление
Отварите макароны.
Нарежьте баклажаны кубиками и замаринуйте с солью, чтобы убрать горечь. Затем обжарьте нарезанные кусочки баклажанов на сковороде. Добавьте лук, чеснок и красный перец чили, готовьте. Затем добавьте помидоры черри и смесь трав, обжаривайте ещё 2 минуты.
Добавьте приготовленные макароны, посолите и поперчите. Перемешайте все ингредиенты. Украсьте тёртым сыром пармезан и листьями базилика.
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