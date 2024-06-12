Как вкусно приготовить макароны с баклажанами в одной сковороде

Макароны с баклажанами в одной сковороде: вкусное блюдо

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с баклажанами — сытное и вкусное блюдо, которое можно легко приготовить на ужин.

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Всё, что вам понадобится, — это паста пенне, баклажаны, помидоры черри, лук, чеснок, красный перец чили, травы и специи, а также сыр пармезан.

Ингредиенты

1,5 стакана пасты пенне

1/2 большой луковицы

4 столовые ложки оливкового масла

2 стакана воды

2 красных перца чили

1 чайная ложка соли

1 баклажан

4 зубчика чеснока

100 г помидоров черри

Базилик

1/2 стакана сыра пармезан

Смесь трав

Щепотка молотого чёрного перца

Соль по необходимости

Приготовление