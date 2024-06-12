Бренд-шеф предложил два рецепта полезных и вкусных завтраков из творога и ряженки

Русские завтраки были важной традицией для каждой семьи на Руси, и в наше время мы также имеем свои особенные рецепты для завтраков. Бренд-шеф из Нижнего Новгорода Дмитрий Степанов рассказал о некоторых интересных и необычных завтраках.
Одним из предложенных рецептов являются творожные оладьи. Для приготовления нужно смешать творог, муку, сахар, яйца, соду и соль, затем поставить тесто в холодильник на 30 минут и выпекать на сковороде.
Для подачи этого блюда наподобие ресторанного шеф-повар советует добавить сверху моченую бруснику и гречишный мёд.
Еще один интересный завтрак, который можно приготовить с использованием традиционного русского продукта, — это йогурт с овсяным печеньем, приготовленный на основе ряженки, пишет Газета.Ru.
"Ряженку взбиваем блендером вместе с вареной сгущенкой. Растапливаем сахар в сотейнике до карамели, добавляем орехи и маленькие кусочки печенья. Выкладываем карамельную смесь на силиконовый коврик, остужаем и рубим ножом. В прозрачную баночку слоями выкладываем карамельное печенье с орехами и натуральный йогурт по 2 слоя", — рассказал Степанов.
Дмитрий Степанов также советует использовать для подачи блюда моченую бруснику, чтобы добавить экзотический вкус. Однако, если брусника недоступна, можно вместо неё использовать другие сезонные ягоды, чтобы создать свой уникальный завтрак и насладиться непривычными вкусовыми сочетаниями.
Такие необычные завтраки помогут вам разнообразить вашу рацион и позволят насладиться новыми гастрономическими впечатлениями. Приготовьте эти блюда и насладитесь вкусом Руси уже сейчас.
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