Не только отварный или жареные: готовим креветки на гриле
Креветки на гриле: отличная идея для барбекю и летнего пикника
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Креветки на гриле — это отличное блюдо, которое можно подавать так, как есть, прямо на шампурах, в горячем виде, с использованием соуса для рыбы или морепродуктов.
Фото: flickr.com by [cipher] is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
- 300 г очищенных креветок с хвостом,
- 150 мл оливкового масла,
- 1 лимон,
- 3 зубчика чеснока,
- соль и перец по вкусу,
- 1 веточка петрушки.
Приготовление:
- Промойте размороженные креветки и обсушите их бумажным полотенцем.
- Приготовьте маринад, натирая цедру лимона и выжимая сок. Влейте оливковое масло, добавьте измельчённый чеснок, соль, перец и перемешайте.
- Замочите креветки в маринаде и поставьте в холодильник на 1 час.
- Замочите деревянные шампуры в воде на 15 минут.
- Нанизывайте креветки на шампуры.
- Разместите шашлыки с креветками на гриле или мангале, оставляя небольшое расстояние между шампурами для циркуляции воздуха.
- Сбрызните креветки маслом, посыпьте пряностями, посолите и готовьте по 2 минуты с каждой стороны.
- Украсьте жареные креветки свежей петрушкой.
Ваши креветки на гриле готовы к подаче. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру