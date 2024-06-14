Не только отварный или жареные: готовим креветки на гриле

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Креветки на гриле: отличная идея для барбекю и летнего пикника

1:17
Еда

Креветки на гриле — это отличное блюдо, которое можно подавать так, как есть, прямо на шампурах, в горячем виде, с использованием соуса для рыбы или морепродуктов.

Креветки на гриле: отличная идея для барбекю и летнего пикника
Фото: flickr.com by [cipher] is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 300 г очищенных креветок с хвостом,
  • 150 мл оливкового масла,
  • 1 лимон,
  • 3 зубчика чеснока,
  • соль и перец по вкусу,
  • 1 веточка петрушки.

Приготовление:

  1. Промойте размороженные креветки и обсушите их бумажным полотенцем.
  2. Приготовьте маринад, натирая цедру лимона и выжимая сок. Влейте оливковое масло, добавьте измельчённый чеснок, соль, перец и перемешайте.
  3. Замочите креветки в маринаде и поставьте в холодильник на 1 час.
  4. Замочите деревянные шампуры в воде на 15 минут.
  5. Нанизывайте креветки на шампуры.
  6. Разместите шашлыки с креветками на гриле или мангале, оставляя небольшое расстояние между шампурами для циркуляции воздуха.
  7. Сбрызните креветки маслом, посыпьте пряностями, посолите и готовьте по 2 минуты с каждой стороны.
  8. Украсьте жареные креветки свежей петрушкой.

Ваши креветки на гриле готовы к подаче. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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