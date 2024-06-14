Не только отварный или жареные: готовим креветки на гриле

Креветки на гриле: отличная идея для барбекю и летнего пикника

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки на гриле — это отличное блюдо, которое можно подавать так, как есть, прямо на шампурах, в горячем виде, с использованием соуса для рыбы или морепродуктов.

Фото: flickr.com by [cipher] is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

300 г очищенных креветок с хвостом,

150 мл оливкового масла,

1 лимон,

3 зубчика чеснока,

соль и перец по вкусу,

1 веточка петрушки.

Приготовление:

Промойте размороженные креветки и обсушите их бумажным полотенцем. Приготовьте маринад, натирая цедру лимона и выжимая сок. Влейте оливковое масло, добавьте измельчённый чеснок, соль, перец и перемешайте. Замочите креветки в маринаде и поставьте в холодильник на 1 час. Замочите деревянные шампуры в воде на 15 минут. Нанизывайте креветки на шампуры. Разместите шашлыки с креветками на гриле или мангале, оставляя небольшое расстояние между шампурами для циркуляции воздуха. Сбрызните креветки маслом, посыпьте пряностями, посолите и готовьте по 2 минуты с каждой стороны. Украсьте жареные креветки свежей петрушкой.

Ваши креветки на гриле готовы к подаче. Приятного аппетита!