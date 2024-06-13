Замените привычный томатный соус в пицце оригинальным йогуртовым — вам понравится

Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Йогуртовый соус для пиццы — это отличная альтернатива классическому томатному соусу, который придаст вашей пицце особый вкус и аромат. Этот соус на основе йогурта очень лёгкий и освежающий.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты на 3 порции:

150 г йогурта,

80 г помидоров,

2 зубчика чеснока,

сушёный базилик по вкусу,

5 оливок.

Приготовление:

Измельчите зубчики чеснока. Помидоры залейте кипятком и оставьте на 15 минут для того, чтобы удобно снять кожуру. В блендер положите разрезанные пополам оливки, очищенные и нарезанные помидоры. Измельчите все до получения однородной массы. В глубокую емкость добавьте йогурт, сушёный базилик, измельчённый чеснок и измельчённые помидоры с оливками. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте в холодильнике на 10 минут.

Ваш соус готов к использованию. Приятного аппетита!

Можете добавить этот йогуртовый соус на пиццу перед выпеканием или использовать его как дип для готовой пиццы. Вы также можете экспериментировать с добавлением других специй и трав, чтобы придать соусу свой уникальный вкус.