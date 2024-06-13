Замените привычный томатный соус в пицце оригинальным йогуртовым — вам понравится

Йогуртовый соус для пиццы — это отличная альтернатива классическому томатному соусу, который придаст вашей пицце особый вкус и аромат. Этот соус на основе йогурта очень лёгкий и освежающий.
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Ингредиенты на 3 порции:
150 г йогурта,
80 г помидоров,
2 зубчика чеснока,
сушёный базилик по вкусу,
5 оливок.
Приготовление:
Измельчите зубчики чеснока.
Помидоры залейте кипятком и оставьте на 15 минут для того, чтобы удобно снять кожуру.
В блендер положите разрезанные пополам оливки, очищенные и нарезанные помидоры. Измельчите все до получения однородной массы.
В глубокую емкость добавьте йогурт, сушёный базилик, измельчённый чеснок и измельчённые помидоры с оливками. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте в холодильнике на 10 минут.
Ваш соус готов к использованию. Приятного аппетита!
Можете добавить этот йогуртовый соус на пиццу перед выпеканием или использовать его как дип для готовой пиццы. Вы также можете экспериментировать с добавлением других специй и трав, чтобы придать соусу свой уникальный вкус.