Замените привычный томатный соус в пицце оригинальным йогуртовым — вам понравится

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Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный

1:17
Еда

Йогуртовый соус для пиццы — это отличная альтернатива классическому томатному соусу, который придаст вашей пицце особый вкус и аромат. Этот соус на основе йогурта очень лёгкий и освежающий.

Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты на 3 порции:

  • 150 г йогурта,
  • 80 г помидоров,
  • 2 зубчика чеснока,
  • сушёный базилик по вкусу,
  • 5 оливок.

Приготовление:

  1. Измельчите зубчики чеснока.
  2. Помидоры залейте кипятком и оставьте на 15 минут для того, чтобы удобно снять кожуру.
  3. В блендер положите разрезанные пополам оливки, очищенные и нарезанные помидоры. Измельчите все до получения однородной массы.
  4. В глубокую емкость добавьте йогурт, сушёный базилик, измельчённый чеснок и измельчённые помидоры с оливками. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте в холодильнике на 10 минут.

Ваш соус готов к использованию. Приятного аппетита!

Можете добавить этот йогуртовый соус на пиццу перед выпеканием или использовать его как дип для готовой пиццы. Вы также можете экспериментировать с добавлением других специй и трав, чтобы придать соусу свой уникальный вкус.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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