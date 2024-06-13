Мягкие и нежные голубцы: готовим их из молодой капусты просто в кастрюле

Голубцы из молодой капусты: получаются очень мягкими, а готовятся просто

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Молодая капуста — главный ингредиент в голубцах, которые являются классическим блюдом с нежным вкусом и свежестью. Использование молодой капусты придает голубцам особый аромат и делает их легкими.

Фото: Own work by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 головка молодой капусты,

500 г фарша (свинина, говядина или их смесь),

1/2 стакана риса,

1 луковица,

1 морковь,

3 столовые ложки томатной пасты,

2 стакана воды или бульона,

2 зубчика чеснока,

растительное масло для жарки,

соль, перец по вкусу,

лавровый лист, специи (по желанию).

Приготовление:

Отделите листья молодой капусты от кочерыжки и ошпарьте их кипятком до мягкости. Отварите рис до полуготовности. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натёртую на терке морковь до мягкости. Смешайте фарш, отваренный рис, обжаренный лук и морковь в миске. Посолите и поперчите по вкусу. На каждый лист капусты положите немного фаршевой смеси и аккуратно заверните голубцы. Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте голубцы с обеих сторон до золотистой корочки. Добавьте в кастрюлю томатную пасту, чеснок и залейте водой или бульоном. При желании, добавьте лавровый лист и специи по вкусу. Тушите голубцы под закрытой крышкой на низком огне около 40-50 минут.

Голубцы из молодой капусты готовы к подаче. Подаются они со сметаной или кислой сметаной для усиления вкуса. Это блюдо идеально подходит для семейных обедов и ужинов. Приятного аппетита!