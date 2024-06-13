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Мягкие и нежные голубцы: готовим их из молодой капусты просто в кастрюле

Голубцы из молодой капусты: получаются очень мягкими, а готовятся просто

1:46
Еда

Молодая капуста — главный ингредиент в голубцах, которые являются классическим блюдом с нежным вкусом и свежестью. Использование молодой капусты придает голубцам особый аромат и делает их легкими.

Голубцы из молодой капусты: получаются очень мягкими, а готовятся просто
Фото: Own work by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 1 головка молодой капусты,
  • 500 г фарша (свинина, говядина или их смесь),
  • 1/2 стакана риса,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 3 столовые ложки томатной пасты,
  • 2 стакана воды или бульона,
  • 2 зубчика чеснока,
  • растительное масло для жарки,
  • соль, перец по вкусу,
  • лавровый лист, специи (по желанию).

Приготовление:

  1. Отделите листья молодой капусты от кочерыжки и ошпарьте их кипятком до мягкости.
  2. Отварите рис до полуготовности.
  3. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натёртую на терке морковь до мягкости.
  4. Смешайте фарш, отваренный рис, обжаренный лук и морковь в миске. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. На каждый лист капусты положите немного фаршевой смеси и аккуратно заверните голубцы.
  6. Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте голубцы с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Добавьте в кастрюлю томатную пасту, чеснок и залейте водой или бульоном. При желании, добавьте лавровый лист и специи по вкусу.
  8. Тушите голубцы под закрытой крышкой на низком огне около 40-50 минут.

Голубцы из молодой капусты готовы к подаче. Подаются они со сметаной или кислой сметаной для усиления вкуса. Это блюдо идеально подходит для семейных обедов и ужинов. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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