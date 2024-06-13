Мягкие и нежные голубцы: готовим их из молодой капусты просто в кастрюле
Голубцы из молодой капусты: получаются очень мягкими, а готовятся просто
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Молодая капуста — главный ингредиент в голубцах, которые являются классическим блюдом с нежным вкусом и свежестью. Использование молодой капусты придает голубцам особый аромат и делает их легкими.
Фото: Own work by Bearas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
- 1 головка молодой капусты,
- 500 г фарша (свинина, говядина или их смесь),
- 1/2 стакана риса,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- 3 столовые ложки томатной пасты,
- 2 стакана воды или бульона,
- 2 зубчика чеснока,
- растительное масло для жарки,
- соль, перец по вкусу,
- лавровый лист, специи (по желанию).
Приготовление:
- Отделите листья молодой капусты от кочерыжки и ошпарьте их кипятком до мягкости.
- Отварите рис до полуготовности.
- На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натёртую на терке морковь до мягкости.
- Смешайте фарш, отваренный рис, обжаренный лук и морковь в миске. Посолите и поперчите по вкусу.
- На каждый лист капусты положите немного фаршевой смеси и аккуратно заверните голубцы.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте голубцы с обеих сторон до золотистой корочки.
- Добавьте в кастрюлю томатную пасту, чеснок и залейте водой или бульоном. При желании, добавьте лавровый лист и специи по вкусу.
- Тушите голубцы под закрытой крышкой на низком огне около 40-50 минут.
Голубцы из молодой капусты готовы к подаче. Подаются они со сметаной или кислой сметаной для усиления вкуса. Это блюдо идеально подходит для семейных обедов и ужинов. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру