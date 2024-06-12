Витаминный сливочно-чесночный соус с петрушкой к вашим любимым блюдам

Как приготовить чесночный соус с петрушкой

0:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень простой и быстрый рецепт соуса со вкусом чеснока и нотками петрушки придаст вашим блюдам тот удивительный вкус, которого вам так не хватало. Сочетайте этот соус с любимыми закусками и гарнирами.

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Ингредиенты

3/4 стакана петрушки

200 г сливочного сыра

Свежемолотый чёрный перец

1 зубчик чеснока

Соль по необходимости

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной кремовой массы. Храните соус в герметичном контейнере в холодильнике.