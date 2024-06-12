Витаминный сливочно-чесночный соус с петрушкой к вашим любимым блюдам

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Как приготовить чесночный соус с петрушкой

0:35
Еда

Очень простой и быстрый рецепт соуса со вкусом чеснока и нотками петрушки придаст вашим блюдам тот удивительный вкус, которого вам так не хватало. Сочетайте этот соус с любимыми закусками и гарнирами. 

Как приготовить чесночный соус с петрушкой
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 3/4 стакана петрушки
  • 200 г сливочного сыра
  • Свежемолотый чёрный перец
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль по необходимости

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной кремовой массы. Храните соус в герметичном контейнере в холодильнике.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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