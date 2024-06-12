Витаминный сливочно-чесночный соус с петрушкой к вашим любимым блюдам

Очень простой и быстрый рецепт соуса со вкусом чеснока и нотками петрушки придаст вашим блюдам тот удивительный вкус, которого вам так не хватало. Сочетайте этот соус с любимыми закусками и гарнирами.
Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной кремовой массы. Храните соус в герметичном контейнере в холодильнике.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?