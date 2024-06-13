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Врач рассказала, какую кашу стоит есть на завтрак, а от какой лучше отказаться

Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака

1:28
Еда

Британский врач Дебора Ли поделилась своим мнением о лучшей и худшей каше для завтрака.

Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака
Фото: flickr.com by Рэйчел Хэтэуэй is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист в разговоре с Express рекомендует овсянку, но не быстрого приготовления, как самый полезный вариант. Овсянка богата белком и клетчаткой, что помогает поддерживать уровень сахара и холестерина в крови, а также способствует длительному чувству сытости и помогает снизить вес.

Для получения максимальной пользы от овсянки, Дебора Ли рекомендует готовить её с молоком, которое содержит кальций, фосфор, витамин D и белок. Также можно добавить свежие фрукты, ягоды и орехи.

Также эксперт назвала худшую кашу для завтрака — это мюсли с добавлением шоколада.

"Самые нездоровые хлопья для завтрака — это хлопья для завтрака, наполненные сахаром и жиром и имеющие высокое содержание калорий. Британский кардиологический фонд определил мюсли с шоколадом как наименее полезный для здоровья вариант хлопьев", — сказала Дебора Ли.

Например, 50-граммовая порция мюсли с шоколадом содержит 227 калорий и 6,8 г насыщенных жиров. Если добавить 125 мл жирного молока, то калорийность увеличится до 308, а содержание насыщенных жиров до 11,8 г.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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