Эксперты перечислили пять продуктов, качество которых ухудшается при запекании в фольге

Фольга — распространенный предмет на кухне, однако она может оказывать влияние на вкус, текстуру и цвет некоторых блюд. Эксперты Daily Meal поделились списком из пяти продуктов, приготовление которых не рекомендуется с использованием фольги.
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Первый из них — картофель. Зав`ртывание картофеля перед запеканием может привести к проблеме, так как овощ содержит много влаги, которая конденсируется на внутренней поверхности фольги под воздействием тепла. В результате блюдо получается сырым и влажным.
Второй продукт — помидоры. Кислотный томатный сок способен растворить алюминий, что приводит к электролитической реакции и разрушению фольги.
Цитрусовые — третий продукт из списка. Кислота этих фруктов может взаимодействовать с алюминием, придавая блюдам металлический вкус.
Острые специи, такие как паприка, чили и кумин, — четвёртый продукт, проблематичный для приготовления с фольгой. Они вступают в реакцию с материалом и переносят его на пищу.
И, наконец, капуста — пятый продукт, которому фольга может повредить. Она теряет свой естественный цвет и становится неприятно металлической на вкус.
В свете этого, рекомендуется обходиться без фольги при приготовлении этих продуктов, чтобы избежать нежелательных последствий.
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