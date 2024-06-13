Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать жирности волос: семь распространенных ошибок в уходе
Боец UFC Порье: Нурмагомедов физически сильнее Махачева
Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой
Самую дорогую микроквартиру в Москве продают за 57 миллионов рублей
Ольга Бузова поздравила россиян с Днем России из спортивного зала в Новосибирске
JAMA: привычка смотреть телевизор сидя мешает здоровому долголетию
Казань вошла в топ-5 самых популярных городов России среди туристов
Оливковое масло полезно для кожи и здоровья сердца
Цены на новые автомобили в России снизились: причины и модели
Эксперты перечислили пять продуктов, качество которых ухудшается при запекании в фольге

Daily Meal: названы продукты, которые не стоит готовить в фольге

1:24
Еда

Фольга — распространенный предмет на кухне, однако она может оказывать влияние на вкус, текстуру и цвет некоторых блюд. Эксперты Daily Meal поделились списком из пяти продуктов, приготовление которых не рекомендуется с использованием фольги.

Daily Meal: названы продукты, которые не стоит готовить в фольге
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.
  1. Первый из них — картофель. Зав`ртывание картофеля перед запеканием может привести к проблеме, так как овощ содержит много влаги, которая конденсируется на внутренней поверхности фольги под воздействием тепла. В результате блюдо получается сырым и влажным.
  2. Второй продукт — помидоры. Кислотный томатный сок способен растворить алюминий, что приводит к электролитической реакции и разрушению фольги.
  3. Цитрусовые — третий продукт из списка. Кислота этих фруктов может взаимодействовать с алюминием, придавая блюдам металлический вкус.
  4. Острые специи, такие как паприка, чили и кумин, — четвёртый продукт, проблематичный для приготовления с фольгой. Они вступают в реакцию с материалом и переносят его на пищу.
  5. И, наконец, капуста — пятый продукт, которому фольга может повредить. Она теряет свой естественный цвет и становится неприятно металлической на вкус.

В свете этого, рекомендуется обходиться без фольги при приготовлении этих продуктов, чтобы избежать нежелательных последствий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию по ОМС
Правительство Панамы ускорило переселение 300 семей с карибского острова
Клозе назначен на пост главного тренера "Нюрнберга"
Малина будет плодоносить как никогда
Daily Meal: названы продукты, которые не стоит готовить в фольге
Пять лайфхаков с ватными палочками для идеального макияжа
Российская водка успешно продается на мировом рынке
Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке жилья
Туристическая страховка: 6 причин, по которым вам могут отказать в выплате
Штормовые волны смыли пляж Джомтьен в Паттайе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников