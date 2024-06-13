Эксперты перечислили пять продуктов, качество которых ухудшается при запекании в фольге

Daily Meal: названы продукты, которые не стоит готовить в фольге

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Фольга — распространенный предмет на кухне, однако она может оказывать влияние на вкус, текстуру и цвет некоторых блюд. Эксперты Daily Meal поделились списком из пяти продуктов, приготовление которых не рекомендуется с использованием фольги.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Первый из них — картофель. Зав`ртывание картофеля перед запеканием может привести к проблеме, так как овощ содержит много влаги, которая конденсируется на внутренней поверхности фольги под воздействием тепла. В результате блюдо получается сырым и влажным. Второй продукт — помидоры. Кислотный томатный сок способен растворить алюминий, что приводит к электролитической реакции и разрушению фольги. Цитрусовые — третий продукт из списка. Кислота этих фруктов может взаимодействовать с алюминием, придавая блюдам металлический вкус. Острые специи, такие как паприка, чили и кумин, — четвёртый продукт, проблематичный для приготовления с фольгой. Они вступают в реакцию с материалом и переносят его на пищу. И, наконец, капуста — пятый продукт, которому фольга может повредить. Она теряет свой естественный цвет и становится неприятно металлической на вкус.

В свете этого, рекомендуется обходиться без фольги при приготовлении этих продуктов, чтобы избежать нежелательных последствий.