Вкуснейшая запеканка с колбасой, картофельными оладьями, фетой и моцареллой

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Cырная запеканка с колбасой и картофельными оладьями: рецепт для завтрака

1:19
Еда

Эта сырная запеканка с колбасой и картофельными оладьями, которая готовится на сковороде, идеально подходит для завтрака. Перед приготовлением приправьте ингредиенты орегано и чёрным перцем.

Cырная запеканка с колбасой и картофельными оладьями: рецепт для завтрака
Фото: commons.wikimedia.org by Erik Streb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 250 г колбасы для завтрака, раскрошенной
  • 1 средняя луковица, нарезанная
  • 1 зелёный болгарский перец, нарезанный
  • 6 яиц
  • 1 стакан молока
  • 1 столовая ложка орегано
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца
  • 1,5 стакана тёртого сыра моцарелла
  • 1 чашка раскрошенного сыра фета
  • 2 помидора, нарезанных
  • 1 столовая ложка масла
  • 1 упаковка картофельных оладий

Приготовление

  1. Поджарьте колбасу на сковороде на среднем огне, пока она не подрумянится. Добавьте лук и болгарский перец, готовьте, помешивая, 5 минут.
  2. Взбейте яйца в миске венчиком. Добавьте молоко, орегано, соль и перец. Добавьте колбасную смесь, оба вида сыра и помидоры, перемешайте.
  3. Выложите оладьи на сковороду. Вылейте яичную смесь. Накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 10–15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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