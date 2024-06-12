Вкуснейшая запеканка с колбасой, картофельными оладьями, фетой и моцареллой
Cырная запеканка с колбасой и картофельными оладьями: рецепт для завтрака
1:19
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12.06.2024 13:34
Эта сырная запеканка с колбасой и картофельными оладьями, которая готовится на сковороде, идеально подходит для завтрака. Перед приготовлением приправьте ингредиенты орегано и чёрным перцем.
Фото: commons.wikimedia.org by Erik Streb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Ингредиенты
250 г колбасы для завтрака, раскрошенной
1 средняя луковица, нарезанная
1 зелёный болгарский перец, нарезанный
6 яиц
1 стакан молока
1 столовая ложка орегано
1/2 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки чёрного перца
1,5 стакана тёртого сыра моцарелла
1 чашка раскрошенного сыра фета
2 помидора, нарезанных
1 столовая ложка масла
1 упаковка картофельных оладий
Приготовление
Поджарьте колбасу на сковороде на среднем огне, пока она не подрумянится. Добавьте лук и болгарский перец, готовьте, помешивая, 5 минут.
Взбейте яйца в миске венчиком. Добавьте молоко, орегано, соль и перец. Добавьте колбасную смесь, оба вида сыра и помидоры, перемешайте.
Выложите оладьи на сковороду. Вылейте яичную смесь. Накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 10–15 минут.
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