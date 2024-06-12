Омлет с картофельным пюре: кулинарный эксперимент с привычным блюдом

Как приготовить омлет с картофельным пюре

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать что-то новое на завтрак? Тогда этот рецепт омлета с картофельным пюре может стать для вас правильным выбором. Он готовится из простых ингредиентов, таких как картофель, яйца, моцарелла.

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Ингредиенты

4 яйца

1 чашка моцареллы

2 чайные ложки сливочного масла

Соль по необходимости

4 картофелины

4 столовые ложки молока

Чёрный перец по желанию

Приготовление

Отварите картофель и сделайте пюре. Взбейте яичный белок в миске. В другой миске смешайте яичный желток с картофельным пюре. Затем добавьте в эту смесь молоко и как следует взбейте. Тем временем натрите моцареллу в отдельной миске и отложите её в сторону. Добавьте яичные белки вместе с солью и перцем. Вылейте тесто на сковороду, когда оно поджарится с одной стороны, посыпьте моцареллой и переверните на другую сторону.