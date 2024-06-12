Омлет с картофельным пюре: кулинарный эксперимент с привычным блюдом

Хотите попробовать что-то новое на завтрак? Тогда этот рецепт омлета с картофельным пюре может стать для вас правильным выбором. Он готовится из простых ингредиентов, таких как картофель, яйца, моцарелла.
Отварите картофель и сделайте пюре. Взбейте яичный белок в миске. В другой миске смешайте яичный желток с картофельным пюре. Затем добавьте в эту смесь молоко и как следует взбейте. Тем временем натрите моцареллу в отдельной миске и отложите её в сторону. Добавьте яичные белки вместе с солью и перцем. Вылейте тесто на сковороду, когда оно поджарится с одной стороны, посыпьте моцареллой и переверните на другую сторону.
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