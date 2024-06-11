Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оскар Кучера жестко раскритиковал Дмитрия Назарова за антироссийские высказывания
Министры иностранных дел стран БРИКС обсудили варианты активизации местных валют
Что форма бровей говорит о вашей личности: секреты физиогномики
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные июньские ягоды
4 лучших упражнения на грудные мышцы для мужчин с фитнес-резинкой
Дерматолог Лукманова пояснила, что может вызвать высыпания на спине
Как спланировать и сэкономить на отпуске в Москве и Подмосковье
Учёные выяснили, вредно ли для здоровья плакать
Волочкова рассказала, что была вынуждена разговаривать шёпотом в новом интервью
Домашний апельсиновый мармелад с добавлением лимонного сока

Готовим апельсиновый мармелад

1:02
Еда

Если вы любите апельсины, то вам обязательно стоит попробовать этот рецепт мармелада! Он готовится из апельсинов, цедры, лимонного сока, сахара и воды. Прекрасная альтернатива домашнему варенью. Этот мармелад можно использовать как намазку для поджаренного тоста на завтрак.  

Готовим апельсиновый мармелад
Фото: flickr.com by gcardinal is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 апельсинов
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • 500 г сахарного песка
  • 4 стакана воды

Приготовление

Очистите лимон и отложите кожуру в сторону. Выдавите сок в миску. Добавьте в миску цедру лимона, апельсины и воду. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Вылейте смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте сахар и варите, пока он не растворится и смесь не загустеет. Затем переложите смесь в блендер и взбейте. Вылейте обратно в кастрюлю и поварите ещё 5 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Дерматолог Лукманова пояснила, что может вызвать высыпания на спине
Как спланировать и сэкономить на отпуске в Москве и Подмосковье
Учёные выяснили, вредно ли для здоровья плакать
Готовим апельсиновый мармелад
Волочкова рассказала, что была вынуждена разговаривать шёпотом в новом интервью
Почему стоит подкормить спатифиллум дрожжами?
Италия намерена инвестировать денежные средства в украинскую экономику
"АвтоВАЗ" обвинили в копировании чертежей Renault для производства Lada Iskra
Ольга Остроумова отказывается смотреть фильм 2015 года "А зори здесь тихие..."
Названа сумма предстоящего трансфера Глушенкова в "Зенит" из "Локомотива"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников