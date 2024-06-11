Домашний апельсиновый мармелад с добавлением лимонного сока

Готовим апельсиновый мармелад

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите апельсины, то вам обязательно стоит попробовать этот рецепт мармелада! Он готовится из апельсинов, цедры, лимонного сока, сахара и воды. Прекрасная альтернатива домашнему варенью. Этот мармелад можно использовать как намазку для поджаренного тоста на завтрак.

Фото: flickr.com by gcardinal is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

6 апельсинов

4 столовые ложки лимонного сока

500 г сахарного песка

4 стакана воды

Приготовление

Очистите лимон и отложите кожуру в сторону. Выдавите сок в миску. Добавьте в миску цедру лимона, апельсины и воду. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Вылейте смесь в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте сахар и варите, пока он не растворится и смесь не загустеет. Затем переложите смесь в блендер и взбейте. Вылейте обратно в кастрюлю и поварите ещё 5 минут.