Селёдка под шубой в лайт-варианте: когда нет сил, а гости на пороге

Как приготовить салат из свёклы и селёдки

Салат из свёклы и селёдки — простое и полезное блюдо. Чем-то напоминает селёдку под шубой, разница только в том, что этот салат не выкладывается слоями. Среди основных ингредиентов: картофель, свёкла, сельдь, солёные огурцы с укропом.

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Ингредиенты

2 стакана свёклы (нарезать кубиком)

2 стакана картофеля (нарезать кубиком)

2 чашки сельди (нарезать кусочками)

2 солёных огурца (нарезать кубиком)

Укроп

Приготовление

В миске смешайте отваренную свёклу, картофель, селёдку, укроп, огурцы. Заправьте майонезом и выкладывайте в салатник.