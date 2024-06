Селёдка под шубой в лайт-варианте: когда нет сил, а гости на пороге

Салат из свёклы и селёдки — простое и полезное блюдо. Чем-то напоминает селёдку под шубой, разница только в том, что этот салат не выкладывается слоями. Среди основных ингредиентов: картофель, свёкла, сельдь, солёные огурцы с укропом.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.