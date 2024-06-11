Селёдка под шубой в лайт-варианте: когда нет сил, а гости на пороге

Салат из свёклы и селёдки — простое и полезное блюдо. Чем-то напоминает селёдку под шубой, разница только в том, что этот салат не выкладывается слоями. Среди основных ингредиентов: картофель, свёкла, сельдь, солёные огурцы с укропом.
В миске смешайте отваренную свёклу, картофель, селёдку, укроп, огурцы. Заправьте майонезом и выкладывайте в салатник.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.