Как приготовить знаменитый салат с курицей и ананасами

Салат с курицей и ананасами: рецепт знаменитого салата

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт этого салата, который готовится из курицы, ананаса, сельдерея и свежей зелени, должен быть у каждой уважающей себя хозяйки.

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А главное — это салат готовится очень быстро и с минимальными усилиями.

Ингредиенты

2 чашки нарезанной кубиками курицы (отваренной)

Чёрный перец по желанию

3/4 стакана майонеза

1 чашка измельчённого ананаса

Соль по необходимости

1 чашка нарезанного сельдерея

5 г салатного листа

Приготовление

Смешайте в миске курицу и ананас. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Украсьте нарезанным сельдереем и листьями салата.