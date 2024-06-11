Как приготовить знаменитый салат с курицей и ананасами

Рецепт этого салата, который готовится из курицы, ананаса, сельдерея и свежей зелени, должен быть у каждой уважающей себя хозяйки.
А главное — это салат готовится очень быстро и с минимальными усилиями.
Смешайте в миске курицу и ананас. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите. Украсьте нарезанным сельдереем и листьями салата.
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