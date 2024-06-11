Хрустяшки к семейному просмотру фильма: готовим сырные крекеры

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Как приготовить сырные крекеры

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные крекеры, которые легко готовить и ещё проще съесть, — рецепт из списка must have. И вы обязательно должны его попробовать.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это мягкое печенье, приготовленное из простых ингредиентов, таких как сливочный сыр, представляет собой настоящее наслаждение, тающее во рту.

Ингредиенты

200 г сливочного сыра

2 столовые ложки молока

200 г муки

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки паприки

Приготовление

Смешайте в миске муку, соль, сливочный сыр, молоко, замесите мягкое тесто. Раскатайте и вырежьте из теста небольшие кружочки. Смажьте противень сливочным маслом и выложите на него печенье. Выпекайте в духовке 10 минут, в конце посыпьте паприкой.