Хрустяшки к семейному просмотру фильма: готовим сырные крекеры

Сырные крекеры, которые легко готовить и ещё проще съесть, — рецепт из списка must have. И вы обязательно должны его попробовать.
Это мягкое печенье, приготовленное из простых ингредиентов, таких как сливочный сыр, представляет собой настоящее наслаждение, тающее во рту.
Смешайте в миске муку, соль, сливочный сыр, молоко, замесите мягкое тесто. Раскатайте и вырежьте из теста небольшие кружочки. Смажьте противень сливочным маслом и выложите на него печенье. Выпекайте в духовке 10 минут, в конце посыпьте паприкой.
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