Сдобное лимонное печенье с розмарином расхватают за минуту

Предлагаем приготовить это восхитительное лакомство с нотками кисло-сладкого лимона и розмарина. Это печенье, приготовленное из сливочного масла, лимонов, муки, кукурузной муки, ванильного экстракта и яичного желтка, идеально подойдёт для утреннего чаепития.
Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0
Ингредиенты
2,5 столовой ложки розмарина
1,5 чайной ложки цедры лимона
3,5 столовой ложки сливочного масла
5 столовых ложек кукурузной муки
4 яичных желтка
3,5 чайной ложки разрыхлителя
3/4 стакана сахара
3/4 стакана сахарной пудры
2,5 чайной ложки ванильного экстракта
2,5 стакана пшеничной муки
Приготовление
Мелко нарежьте розмарин и натрите в миске цедру лимона. Добавьте в миску к розмарину и цедре лимона масло и сахар, взбейте до получения однородной массы. Добавьте яичный желток вместе с ванильным экстрактом и хорошо взбейте.
В миске смешайте муку, кукурузную муку и соль. Добавьте сливочное масло и хорошо взбейте. Добавьте в эту миску яично-розмариновую смесь и хорошо перемешайте. Разделите тесто на 2 части и накройте пищевой плёнкой. Поставьте в холодильник на 3 часа. Разогрейте духовку до 185 градусов.
Смажьте противень маслом и достаньте тесто из холодильника. Используя нож, разрежьте тесто на прямоугольники. Окуните каждый прямоугольник в сахарную пудру и положите на противень. Выпекайте печенье около 15 минут.
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