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Сдобное лимонное печенье с розмарином расхватают за минуту

Как приготовить сдобное печенье с лимоном и розмарином

1:47
Еда

Предлагаем приготовить это восхитительное лакомство с нотками кисло-сладкого лимона и розмарина. Это печенье, приготовленное из сливочного масла, лимонов, муки, кукурузной муки, ванильного экстракта и яичного желтка, идеально подойдёт для утреннего чаепития.

Как приготовить сдобное печенье с лимоном и розмарином
Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0

Ингредиенты

  • 2,5 столовой ложки розмарина
  • 1,5 чайной ложки цедры лимона
  • 3,5 столовой ложки сливочного масла
  • 5 столовых ложек кукурузной муки
  • 4 яичных желтка
  • 3,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 3/4 стакана сахара
  • 3/4 стакана сахарной пудры
  • 2,5 чайной ложки ванильного экстракта
  • 2,5 стакана пшеничной муки

Приготовление

  1. Мелко нарежьте розмарин и натрите в миске цедру лимона. Добавьте в миску к розмарину и цедре лимона масло и сахар, взбейте до получения однородной массы. Добавьте яичный желток вместе с ванильным экстрактом и хорошо взбейте.
  2. В миске смешайте муку, кукурузную муку и соль. Добавьте сливочное масло и хорошо взбейте. Добавьте в эту миску яично-розмариновую смесь и хорошо перемешайте. Разделите тесто на 2 части и накройте пищевой плёнкой. Поставьте в холодильник на 3 часа. Разогрейте духовку до 185 градусов.
  3. Смажьте противень маслом и достаньте тесто из холодильника. Используя нож, разрежьте тесто на прямоугольники. Окуните каждый прямоугольник в сахарную пудру и положите на противень. Выпекайте печенье около 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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