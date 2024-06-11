Нереально вкусный свекольный салат с фетой и руколой

Салат из свёклы, феты и руколы: для тех, кто следит за своим весом

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из свёклы, феты и руколы с низким содержанием углеводов можно смело приготовить и на праздничный стол. Он простой и лёгкий, обязательно понравится девушкам, следящим за своим весом.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты

400 г свёклы

50 г сыра фета

Чёрный перец и соль

1 столовая ложка красного винного уксуса

Рукола

Оливковое масло

Приготовление

Вымойте свёклу и листья руколы. Разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте свёклу около 45 минут. Затем очистите её от кожуры и разрежьте на половинки. В салатник добавьте листья руколы и свёклу. Добавьте в миску фету. Затем полейте салат маслом и уксусом!