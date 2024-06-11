Готовим дома печенье с семечками: десерт, который понижает давление

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Рецепт печенья с семенами подсолнечника к чаю

1:12
Еда

Сладкоежки должны попробовать этот рецепт печенья с семенами подсолнечника! Такой перекус полезен для здоровья, ведь в семечках содержится много магния и бетаина, которые способствуют снижению давления, тем самым минимизируя риск инсульта или инфаркта.

Рецепт печенья с семенами подсолнечника к чаю
Фото: commons.wikimedia.org by Superanton is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 стакана семян подсолнечника
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 столовая ложка воды
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 1,5 стакана муки
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды

Приготовление

В миске смешайте сахар, масло, ванильный экстракт и 1,5 столовой ложки сливочного масла. В другой миске просейте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Всё перемешайте. Добавьте семена подсолнечника и воду. Замесите тесто. Раскатайте. Нарежьте печенье желаемой формы. Выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 15 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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