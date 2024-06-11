Готовим дома печенье с семечками: десерт, который понижает давление

Сладкоежки должны попробовать этот рецепт печенья с семенами подсолнечника! Такой перекус полезен для здоровья, ведь в семечках содержится много магния и бетаина, которые способствуют снижению давления, тем самым минимизируя риск инсульта или инфаркта.
В миске смешайте сахар, масло, ванильный экстракт и 1,5 столовой ложки сливочного масла. В другой миске просейте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Всё перемешайте. Добавьте семена подсолнечника и воду. Замесите тесто. Раскатайте. Нарежьте печенье желаемой формы. Выпекайте в духовке при температуре 170 градусов около 15 минут.
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