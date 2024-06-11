Салат с рисом, яблоками и зелёным горошком: гениально просто

Готовим очень простой салат с рисом и зелёным горошком

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт полезного салата с добавлением яблок и риса наверняка понравится вам. Ведь он готовится очень легко.

Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Украсить салат можно любыми начинками, которые вы предпочитаете. Это блюдо выглядит на столе чрезвычайно аппетитно, если его правильно украсить и подать. Продемонстрируйте свои кулинарные способности и порадуйте свою семью и друзей.

Ингредиенты

2 чашки риса басмати

2 стакана зелёного горошка

Соль по необходимости

2 чайные ложки лимонного сока

1/2 стакана цветной капусты

2 яблока

Чёрный перец по желанию

4 листа салата

Для украшения

1/4 стакана капусты

Кинза

Приготовление

Отварите рис. Затем отдельно отварите зелёный горошек. Остудите. Нарежьте яблоки и разделите цветную капусту на соцветия. Смешайте рис с яблоками, зелёным горошком, соцветиями цветной капусты, солью и перцем. Добавьте к этой смеси лимонный сок. Переложите в салатник на листья салата. Подавайте, украсив нашинкованной капустой и кинзой.