Салат с рисом, яблоками и зелёным горошком: гениально просто

Этот рецепт полезного салата с добавлением яблок и риса наверняка понравится вам. Ведь он готовится очень легко.
Украсить салат можно любыми начинками, которые вы предпочитаете. Это блюдо выглядит на столе чрезвычайно аппетитно, если его правильно украсить и подать. Продемонстрируйте свои кулинарные способности и порадуйте свою семью и друзей.
Отварите рис. Затем отдельно отварите зелёный горошек. Остудите. Нарежьте яблоки и разделите цветную капусту на соцветия. Смешайте рис с яблоками, зелёным горошком, соцветиями цветной капусты, солью и перцем. Добавьте к этой смеси лимонный сок. Переложите в салатник на листья салата. Подавайте, украсив нашинкованной капустой и кинзой.
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