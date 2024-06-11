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Салат с рисом, яблоками и зелёным горошком: гениально просто

Готовим очень простой салат с рисом и зелёным горошком

1:14
Еда

Этот рецепт полезного салата с добавлением яблок и риса наверняка понравится вам. Ведь он готовится очень легко.

Готовим очень простой салат с рисом и зелёным горошком
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Украсить салат можно любыми начинками, которые вы предпочитаете. Это блюдо выглядит на столе чрезвычайно аппетитно, если его правильно украсить и подать. Продемонстрируйте свои кулинарные способности и порадуйте свою семью и друзей.

Ингредиенты

  • 2 чашки риса басмати
  • 2 стакана зелёного горошка
  • Соль по необходимости
  • 2 чайные ложки лимонного сока
  • 1/2 стакана цветной капусты
  • 2 яблока
  • Чёрный перец по желанию
  • 4 листа салата

Для украшения

  • 1/4 стакана капусты
  • Кинза

Приготовление

Отварите рис. Затем отдельно отварите зелёный горошек. Остудите. Нарежьте яблоки и разделите цветную капусту на соцветия. Смешайте рис с яблоками, зелёным горошком, соцветиями цветной капусты, солью и перцем. Добавьте к этой смеси лимонный сок. Переложите в салатник на листья салата. Подавайте, украсив нашинкованной капустой и кинзой.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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