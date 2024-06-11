Нежный сливочный соус из редиса с лимонным соком: готовится очень быстро

Многие не любят редис из-за его горечи, однако он имеет множество преимуществ для здоровья: помогает в детоксикации, стабилизирует артериальное давление. является богатым источником клетчатки, минералов и витаминов.
Кроме того, в нём много антиоксидантов. Известно, что редис благоприятно влияет на обмен веществ, поскольку помогает, среди прочего, устранить кислотность, ожирение, проблемы с желудком и тошноту.
В миске взбейте сливочное масло. По одному вбейте в миску яичные желтки. Добавьте лимонный сок, соль и красный перец чили. Хорошо перемешайте. Налейте в кастрюлю воду, вскипятите, положите в кастрюлю миску, готовьте, пока соус не загустеет. Добавьте в соус сливки и тёртый редис и хорошо перемешайте. Украсьте листьями мяты.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.