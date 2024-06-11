Нежный сливочный соус из редиса с лимонным соком: готовится очень быстро

Как приготовить сливочный соус из редиса

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие не любят редис из-за его горечи, однако он имеет множество преимуществ для здоровья: помогает в детоксикации, стабилизирует артериальное давление. является богатым источником клетчатки, минералов и витаминов.

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Кроме того, в нём много антиоксидантов. Известно, что редис благоприятно влияет на обмен веществ, поскольку помогает, среди прочего, устранить кислотность, ожирение, проблемы с желудком и тошноту.

Ингредиенты

4 столовые ложки редиса

12 чайных ложек солёного сливочного масла

1,5 столовой ложки лимонного сока

Соль по необходимости

2 яичных желтка

2 столовые ложки сливок

1 порция красного порошка чили

Приготовление

В миске взбейте сливочное масло. По одному вбейте в миску яичные желтки. Добавьте лимонный сок, соль и красный перец чили. Хорошо перемешайте. Налейте в кастрюлю воду, вскипятите, положите в кастрюлю миску, готовьте, пока соус не загустеет. Добавьте в соус сливки и тёртый редис и хорошо перемешайте. Украсьте листьями мяты.