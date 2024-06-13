Ленивая овсянка в банке: самый быстрый, удобный, и, главное, полезный завтрак

Классическая ленивая овсянка: завтрак будет готов к вашему пробуждению

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Классическая ленивая овсянка — это прекрасный и удобный способ приготовить завтрак, который будет готов к вашему пробуждению. Для этого вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и пара минут времени.

Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся:

100 г овсяных хлопьев,

100 мл молока,

1 столовая ложка мёда,

щепотка соли.

Приготовление

Положите овсянку в банку или чашку. Добавьте мёд и щепотку соли. Если хотите, можно добавить орехи, сухофрукты, шоколадные капли или свежие/замороженные фрукты и ягоды. Важно отметить, что замороженные продукты не нужно размораживать заранее. Учтите, что некоторые фрукты, например, яблоки или бананы, могут немного изменить свой цвет к утру. Залейте овсянку холодным молоком или любой другой выбранной вами жидкостью. Хорошенько перемешайте все ингредиенты и плотно закройте банку или чашку. Поставьте банку с овсянкой в холодильник на несколько часов или, лучше всего на всю ночь. Это позволит овсяным хлопьям хорошо пропитаться и стать мягкими и нежными. Готовую овсянку можно есть холодной прямо из холодильника или разогреть в микроволновой печи перед подачей на стол.

При желании вы также можете оформить свою овсянку свежими фруктами или добавить любимые топпинги. Теперь у вас есть простой и питательный завтрак — классическая ленивая овсянка. Приятного аппетита!