Ленивая овсянка в банке: самый быстрый, удобный, и, главное, полезный завтрак

Классическая ленивая овсянка — это прекрасный и удобный способ приготовить завтрак, который будет готов к вашему пробуждению. Для этого вам понадобятся всего лишь несколько ингредиентов и пара минут времени.
Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вам понадобятся:
100 г овсяных хлопьев,
100 мл молока,
1 столовая ложка мёда,
щепотка соли.
Приготовление
Положите овсянку в банку или чашку. Добавьте мёд и щепотку соли. Если хотите, можно добавить орехи, сухофрукты, шоколадные капли или свежие/замороженные фрукты и ягоды. Важно отметить, что замороженные продукты не нужно размораживать заранее. Учтите, что некоторые фрукты, например, яблоки или бананы, могут немного изменить свой цвет к утру.
Залейте овсянку холодным молоком или любой другой выбранной вами жидкостью. Хорошенько перемешайте все ингредиенты и плотно закройте банку или чашку.
Поставьте банку с овсянкой в холодильник на несколько часов или, лучше всего на всю ночь. Это позволит овсяным хлопьям хорошо пропитаться и стать мягкими и нежными. Готовую овсянку можно есть холодной прямо из холодильника или разогреть в микроволновой печи перед подачей на стол.
При желании вы также можете оформить свою овсянку свежими фруктами или добавить любимые топпинги. Теперь у вас есть простой и питательный завтрак — классическая ленивая овсянка. Приятного аппетита!
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