Учимся заворачивать голубцы в капустные листья: описываем три варианта

Как можно завернуть фарш в капустные листья для голубцов

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

При приготовлении голубцов, существует несколько популярных способов заворачивания фарша в капустные листья. Рассмотрим три наиболее распространённых варианта:

Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26 is licensed under public domain

Конвертиком: этот способ наиболее известный и популярный. Выложите фарш на нижнюю половину капустного листа, затем закройте начинку, складывая капустный лист сверху. После этого заверните боковые края и плотно сверните голубцы. При использовании этого метода важно уложить голубцы в форму так, чтобы незакрепленный край лежал внизу, что поможет избежать их распада в процессе приготовления. Конусом: для этого способа необходимо разрезать капустные листы на треугольники. Затем сформируйте из них маленький конус, наполните фаршем и аккуратно скройте верхние края внутрь. Таким образом, вы получите небольшие голубцы, которые можно посыпать немного панировкой и обжарить на сковороде для того, чтобы придать им хрустящую корочку. Трубочкой: для этого способа просто выложите начинку на нижнюю треть капустного листа и плотно заверните его в виде трубочки. Оставьте края открытыми или аккуратно уберите их внутрь завернутого голубца.

Важно учесть, что способ завертывания голубцов — это вопрос предпочтений каждого кулинара. Выберите тот вариант, который вам удобен и который даст вам вкусные и красиво приготовленные голубцы.

Независимо от выбранного способа, главное — не пережаривать голубцы и дать им достаточно времени для тщательного проваривания, чтобы они стали мягкими, но не распались. Следуя этим советам, вы создадите вкусные и аппетитные голубцы. Приятного аппетита!