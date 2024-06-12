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Окрошка на минеральной воде со сметаной: для тех, кому не нравятся варианты на квасе и кефире

Окрошка на минеральной воде со сметаной: вместо кефира и кваса

1:24
Еда

Охлаждающая и освежающая, окрошка на минеральной воде со сметаной — идеальное блюдо для летнего периода. Сочные огурцы, свежий редис и вареный картофель делают эту окрошку сытной и полезной. Следуйте простому рецепту ниже, чтобы приготовить эту вкусную закуску.

Окрошка на минеральной воде со сметаной: вместо кефира и кваса
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 варёный картофель,
  • 3 свежих огурца,
  • 5 редисок,
  • 150 г ветчины,
  • полпучка свежего укропа,
  • полпучка зелёного лука,
  • 4 куриных яйца,
  • 400 мл минеральной газированной воды,
  • соль по вкусу,
  • 100 г сметаны (15%).

Приготовление:

  1. Нарежьте варёный картофель, огурцы, редиску и ветчину кубиками.
  2. Мелко порубите зелень и зелёный лук.
  3. В большой миске аккуратно перемешайте нарезанные овощи и ветчину. Посолите по вкусу.
  4. В отдельной миске смешайте сметану, соль и минеральную газированную воду.
  5. Разложите окрошку по тарелочкам, залейте минеральной водой с сметаной и добавьте по одному яйцу на каждую порцию. По желанию вы можете добавить горчицу или хрен для остроты.

Окрошка на минеральной воде со сметаной готова к подаче. Наслаждайтесь этим освежающим блюдом в жаркие летние дни!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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