Окрошка на минеральной воде со сметаной: для тех, кому не нравятся варианты на квасе и кефире

Окрошка на минеральной воде со сметаной: вместо кефира и кваса

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Охлаждающая и освежающая, окрошка на минеральной воде со сметаной — идеальное блюдо для летнего периода. Сочные огурцы, свежий редис и вареный картофель делают эту окрошку сытной и полезной. Следуйте простому рецепту ниже, чтобы приготовить эту вкусную закуску.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

1 варёный картофель,

3 свежих огурца,

5 редисок,

150 г ветчины,

полпучка свежего укропа,

полпучка зелёного лука,

4 куриных яйца,

400 мл минеральной газированной воды,

соль по вкусу,

100 г сметаны (15%).

Приготовление:

Нарежьте варёный картофель, огурцы, редиску и ветчину кубиками. Мелко порубите зелень и зелёный лук. В большой миске аккуратно перемешайте нарезанные овощи и ветчину. Посолите по вкусу. В отдельной миске смешайте сметану, соль и минеральную газированную воду. Разложите окрошку по тарелочкам, залейте минеральной водой с сметаной и добавьте по одному яйцу на каждую порцию. По желанию вы можете добавить горчицу или хрен для остроты.

Окрошка на минеральной воде со сметаной готова к подаче. Наслаждайтесь этим освежающим блюдом в жаркие летние дни!