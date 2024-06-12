Окрошка на минеральной воде со сметаной: для тех, кому не нравятся варианты на квасе и кефире

Охлаждающая и освежающая, окрошка на минеральной воде со сметаной — идеальное блюдо для летнего периода. Сочные огурцы, свежий редис и вареный картофель делают эту окрошку сытной и полезной. Следуйте простому рецепту ниже, чтобы приготовить эту вкусную закуску.
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты (на 4 порции):
1 варёный картофель,
3 свежих огурца,
5 редисок,
150 г ветчины,
полпучка свежего укропа,
полпучка зелёного лука,
4 куриных яйца,
400 мл минеральной газированной воды,
соль по вкусу,
100 г сметаны (15%).
Приготовление:
Нарежьте варёный картофель, огурцы, редиску и ветчину кубиками.
Мелко порубите зелень и зелёный лук.
В большой миске аккуратно перемешайте нарезанные овощи и ветчину. Посолите по вкусу.
В отдельной миске смешайте сметану, соль и минеральную газированную воду.
Разложите окрошку по тарелочкам, залейте минеральной водой с сметаной и добавьте по одному яйцу на каждую порцию. По желанию вы можете добавить горчицу или хрен для остроты.
Окрошка на минеральной воде со сметаной готова к подаче. Наслаждайтесь этим освежающим блюдом в жаркие летние дни!
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.