Желе из клубники на пектине: полностью натуральное, никаких ненужных добавок

Клубничное желе с пектином: делаем первые заготовки на зиму

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Это яркое и вкусное клубничное желе сделает ваше десертное меню привлекательным и разнообразным. Это отличный способ сохранить свежие ягоды и насладиться их сочностью даже после сезона. Рецепт очень простой и не требует большого времени или специальных навыков.

Фото: flickr.com by KFoodaddict is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления клубничного желе вам понадобятся всего четыре ингредиента:

клубника (1 кг),

пектин (4 столовые ложки),

свежевыжатый лимонный сок (1 столовая ложка),

сахар (500 г).

Приготовление

Сначала необходимо измельчить клубнику с помощью блендера и процедить через сито, застеленное двумя слоями марли. Чтобы получить максимальное количество сока, хорошенько отожмите массу ягод. Затем перелейте клубничный сок в кастрюлю, добавьте пектин и лимонный сок. Доведите смесь до кипения и проварите её одну минуту. После этого постепенно добавьте сахар, размешивая его до полного растворения кристаллов. Немного увеличьте огонь и проварите смесь еще две минуты, снимая пену с поверхности. Наконец, разлейте получившееся желе по стерилизованным банкам и закатайте крышками. После остывания, положите банки в прохладное место для сохранения свежести.

Вы можете подавать клубничное желе как самостоятельное десертное блюдо или использовать его в качестве дополнения к йогурту, панна-котте или творогу. Приятного аппетита и наслаждайтесь ярким и вкусным клубничным желе!