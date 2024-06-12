Желе из клубники на пектине: полностью натуральное, никаких ненужных добавок

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Клубничное желе с пектином: делаем первые заготовки на зиму

1:37
Еда

Это яркое и вкусное клубничное желе сделает ваше десертное меню привлекательным и разнообразным. Это отличный способ сохранить свежие ягоды и насладиться их сочностью даже после сезона. Рецепт очень простой и не требует большого времени или специальных навыков.

Клубничное желе с пектином: делаем первые заготовки на зиму
Фото: flickr.com by KFoodaddict is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления клубничного желе вам понадобятся всего четыре ингредиента:

  • клубника (1 кг),
  • пектин (4 столовые ложки),
  • свежевыжатый лимонный сок (1 столовая ложка),
  • сахар (500 г).

Приготовление

  1. Сначала необходимо измельчить клубнику с помощью блендера и процедить через сито, застеленное двумя слоями марли. Чтобы получить максимальное количество сока, хорошенько отожмите массу ягод.
  2. Затем перелейте клубничный сок в кастрюлю, добавьте пектин и лимонный сок. Доведите смесь до кипения и проварите её одну минуту.
  3. После этого постепенно добавьте сахар, размешивая его до полного растворения кристаллов. Немного увеличьте огонь и проварите смесь еще две минуты, снимая пену с поверхности.
  4. Наконец, разлейте получившееся желе по стерилизованным банкам и закатайте крышками. После остывания, положите банки в прохладное место для сохранения свежести.

Вы можете подавать клубничное желе как самостоятельное десертное блюдо или использовать его в качестве дополнения к йогурту, панна-котте или творогу. Приятного аппетита и наслаждайтесь ярким и вкусным клубничным желе!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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