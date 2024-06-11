Это овсяное печенье с сушёной вишней, кокосом и белым шоколадом покорит ваше сердце, особенно если вы сладкоежка. Испеките порцию, чтобы поделиться с семьей.
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Ингредиенты
2 стакана муки
1 столовая ложка молотой корицы
1 чайная ложка пищевой соды
1/4 чайной ложки соли
1 стакан сливочного масла, размягчённого
3/4 стакана тростникового сахара
3/4 стакана сахарного песка
2 яйца
2 чайные ложки ванильного экстракта
1,5 стакана сушёной вишни
1 чашка кокосовой стружки
1 стакан овсяных хлопьев
1 чашка чипсов из белого шоколада
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Смешайте муку, корицу, пищевую соду и соль в средней миске. Отложите в сторону. Взбейте масло и сахар в большой миске электрическим миксером на средней скорости до получения лёгкой и воздушной массы. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте. Постепенно вмешайте мучную смесь. Добавьте вишню, кокос, овсяные хлопья и шоколадную стружку.
Выложите тесто столовыми ложками на противень. Выпекайте 15 минут.
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