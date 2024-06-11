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Овсяное печенье с сушёной вишней, кокосом и белым шоколадом

Рецепт для сладкоежек: необычное овсяное печенье

1:20
Еда

Это овсяное печенье с сушёной вишней, кокосом и белым шоколадом покорит ваше сердце, особенно если вы сладкоежка. Испеките порцию, чтобы поделиться с семьей.

Рецепт для сладкоежек: необычное овсяное печенье
Фото: flickr.com by tomatoes and friends is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 стакана муки
  • 1 столовая ложка молотой корицы
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 стакан сливочного масла, размягчённого
  • 3/4 стакана тростникового сахара
  • 3/4 стакана сахарного песка
  • 2 яйца
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1,5 стакана сушёной вишни
  • 1 чашка кокосовой стружки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1 чашка чипсов из белого шоколада

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Смешайте муку, корицу, пищевую соду и соль в средней миске. Отложите в сторону. Взбейте масло и сахар в большой миске электрическим миксером на средней скорости до получения лёгкой и воздушной массы. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте. Постепенно вмешайте мучную смесь. Добавьте вишню, кокос, овсяные хлопья и шоколадную стружку.
  3. Выложите тесто столовыми ложками на противень. Выпекайте 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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