Готовим тако с колбасой, авокадо и сыром: взрывает мозг

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Тако с колбасой, авокадо и сыром: завтрак по-мексикански

1:00
Еда

Ищете быстрый и сытный вариант для завтрака? Попробуйте эти тако с колбасой, авокадо и сыром. Ну очень вкусно!

Тако с колбасой, авокадо и сыром: завтрак по-мексикански
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 150 г колбасы
  • 1 столовая ложка приправы с чесноком и паприкой
  • 6 яиц
  • 2 столовые ложки молока
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 6 маленьких подогретых лепёшек
  • 1/4 стакана тёртого сыра
  • 1 средний спелый авокадо, нарезанный ломтиками

Приготовление

  1. Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Добавьте колбасу и приправу, готовьте, помешивая, пока колбаса не подрумянится и не раскрошится. Уберите колбасу.
  2. Взбейте яйца и молоко в миске венчиком. Растопите сливочное масло в той же сковороде на среднем огне. Добавьте яичную смесь, готовьте омлет.
  3. Соберите тако: положите на каждую лепёшку омлет, колбасу, сыр и авокадо.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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