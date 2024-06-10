Готовим тако с колбасой, авокадо и сыром: взрывает мозг
Тако с колбасой, авокадо и сыром: завтрак по-мексикански
1:00
Your browser does not support the audio element.
10.06.2024 23:29
Ищете быстрый и сытный вариант для завтрака? Попробуйте эти тако с колбасой, авокадо и сыром. Ну очень вкусно!
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
150 г колбасы
1 столовая ложка приправы с чесноком и паприкой
6 яиц
2 столовые ложки молока
1 столовая ложка сливочного масла
6 маленьких подогретых лепёшек
1/4 стакана тёртого сыра
1 средний спелый авокадо, нарезанный ломтиками
Приготовление
Нагрейте сковороду на средне-сильном огне. Добавьте колбасу и приправу, готовьте, помешивая, пока колбаса не подрумянится и не раскрошится. Уберите колбасу.
Взбейте яйца и молоко в миске венчиком. Растопите сливочное масло в той же сковороде на среднем огне. Добавьте яичную смесь, готовьте омлет.
Соберите тако: положите на каждую лепёшку омлет, колбасу, сыр и авокадо.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru