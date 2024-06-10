Сырная запеканка из индийского панира: оригинальное блюдо

Готовим дома сырное суфле: простая запеканка

Сырное суфле с нежным сливочным вкусом можно использовать как закуску или основное блюдо. Вы можете добавить немного нарезанных овощей, чеснока и орегано, чтобы сделать блюдо более острым.

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Ингредиенты

250 г панира (индийский домашний сыр)

1 стакан молока

1/2 столовой ложки сливочного масла

Молотый чёрный перец по необходимости

2 яйца

1 столовая ложка муки

Соль по необходимости

1/2 стакана кубиков сыра

Приготовление