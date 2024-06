Сырная запеканка из индийского панира: оригинальное блюдо

Сырное суфле с нежным сливочным вкусом можно использовать как закуску или основное блюдо. Вы можете добавить немного нарезанных овощей, чеснока и орегано, чтобы сделать блюдо более острым.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International