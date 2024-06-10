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Сырная запеканка из индийского панира: оригинальное блюдо

Готовим дома сырное суфле: простая запеканка

Еда

Сырное суфле с нежным сливочным вкусом можно использовать как закуску или основное блюдо. Вы можете добавить немного нарезанных овощей, чеснока и орегано, чтобы сделать блюдо более острым.

Готовим дома сырное суфле: простая запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Stefania Curci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 250 г панира (индийский домашний сыр)
  • 1 стакан молока
  • 1/2 столовой ложки сливочного масла
  • Молотый чёрный перец по необходимости
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка муки
  • Соль по необходимости
  • 1/2 стакана кубиков сыра

Приготовление

  1. Замочите панир в тёплом молоке на 5-6 минут и переложите в миску. Раскрошите. Натрите кубики сыра и отложите в сторону.
  2. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, медленно добавляйте молоко и постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. Как только соус станет густой консистенции, добавьте соль, перец и раскрошенный панир.
  3. Добавьте желтки в соус и хорошо перемешайте. Взбейте белки до образования жёстких пиков. Добавьте в соус. Выложите смесь в смазанную маслом форму. Добавьте сыр и хорошо перемешайте. Выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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