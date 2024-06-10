Сырная запеканка из индийского панира: оригинальное блюдо

Сырное суфле с нежным сливочным вкусом можно использовать как закуску или основное блюдо. Вы можете добавить немного нарезанных овощей, чеснока и орегано, чтобы сделать блюдо более острым.
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Ингредиенты
250 г панира (индийский домашний сыр)
1 стакан молока
1/2 столовой ложки сливочного масла
Молотый чёрный перец по необходимости
2 яйца
1 столовая ложка муки
Соль по необходимости
1/2 стакана кубиков сыра
Приготовление
Замочите панир в тёплом молоке на 5-6 минут и переложите в миску. Раскрошите. Натрите кубики сыра и отложите в сторону.
В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, медленно добавляйте молоко и постоянно помешивайте, чтобы не образовывались комочки. Как только соус станет густой консистенции, добавьте соль, перец и раскрошенный панир.
Добавьте желтки в соус и хорошо перемешайте. Взбейте белки до образования жёстких пиков. Добавьте в соус. Выложите смесь в смазанную маслом форму. Добавьте сыр и хорошо перемешайте. Выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут.