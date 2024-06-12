Пирог с клубникой: на тонком песочном тесте, с нежной заливкой из сметаны

Клубничный пирог со сметанной заливкой: восхитительный летний десерт

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить клубничный пирог со сметанной заливкой. Этот пирог имеет тонкий песочный корж и яркие ягоды в нежном сметанном креме.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Количество порций: 8

Ингредиенты для теста:

300 г муки,

50 г сахара,

0,5 ч. л. соли,

120 г сливочного масла,

1 яйцо.

Ингредиенты для начинки:

400 г клубники,

1 яйцо,

100 г сахара,

1 ст. л. кукурузного крахмала,

2 ч. л. ванильного экстракта,

250 г жирной сметаны.

Приготовление:

В большой миске смешайте муку с сахаром и солью. Добавьте нарезанное на кубики холодное сливочное масло и перетрите его в рассыпчатое состояние с мукой. Взбейте яйцо вилкой и добавьте его к тесту. Замесите мягкое и гладкое тесто. Сформируйте из него шар, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут. Разрежьте крупную клубнику на 2-4 части, оставьте мелкие ягоды целыми. В отдельной миске взбейте яйцо венчиком с сахаром, кукурузным крахмалом и ванильным экстрактом. Добавьте сметану и хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 180 °С. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм и выложите его в круглую форму диаметром 26 см. Прижмите тесто к бортам и дну формы, уберите излишки теста. На верхушку теста выложите лист бумаги для выпечки и насыпьте ровный слой сухого риса, фасоли или другой крупы. Выпекайте основу пирога в духовке 12-15 минут, затем удалите груз. Выложите на основу клубнику и залейте её сметанной заливкой. Верните пирог в духовку и готовьте еще 30-35 минут.

Пирог готов! Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным клубничным пирогом со сметанной заливкой.