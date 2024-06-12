Пирог с клубникой: на тонком песочном тесте, с нежной заливкой из сметаны

Попробуйте приготовить клубничный пирог со сметанной заливкой. Этот пирог имеет тонкий песочный корж и яркие ягоды в нежном сметанном креме.
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Количество порций: 8
Ингредиенты для теста:
300 г муки,
50 г сахара,
0,5 ч. л. соли,
120 г сливочного масла,
1 яйцо.
Ингредиенты для начинки:
400 г клубники,
1 яйцо,
100 г сахара,
1 ст. л. кукурузного крахмала,
2 ч. л. ванильного экстракта,
250 г жирной сметаны.
Приготовление:
В большой миске смешайте муку с сахаром и солью. Добавьте нарезанное на кубики холодное сливочное масло и перетрите его в рассыпчатое состояние с мукой.
Взбейте яйцо вилкой и добавьте его к тесту. Замесите мягкое и гладкое тесто. Сформируйте из него шар, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
Разрежьте крупную клубнику на 2-4 части, оставьте мелкие ягоды целыми. В отдельной миске взбейте яйцо венчиком с сахаром, кукурузным крахмалом и ванильным экстрактом. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 °С. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм и выложите его в круглую форму диаметром 26 см.
Прижмите тесто к бортам и дну формы, уберите излишки теста. На верхушку теста выложите лист бумаги для выпечки и насыпьте ровный слой сухого риса, фасоли или другой крупы.
Выпекайте основу пирога в духовке 12-15 минут, затем удалите груз.
Выложите на основу клубнику и залейте её сметанной заливкой. Верните пирог в духовку и готовьте еще 30-35 минут.
Пирог готов! Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным клубничным пирогом со сметанной заливкой.
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