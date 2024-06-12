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Пирог с клубникой: на тонком песочном тесте, с нежной заливкой из сметаны

Клубничный пирог со сметанной заливкой: восхитительный летний десерт

2:09
Еда

Попробуйте приготовить клубничный пирог со сметанной заливкой. Этот пирог имеет тонкий песочный корж и яркие ягоды в нежном сметанном креме.

Клубничный пирог со сметанной заливкой: восхитительный летний десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Количество порций: 8

Ингредиенты для теста:

  • 300 г муки,
  • 50 г сахара,
  • 0,5 ч. л. соли,
  • 120 г сливочного масла,
  • 1 яйцо.

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г клубники,
  • 1 яйцо,
  • 100 г сахара,
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала,
  • 2 ч. л. ванильного экстракта,
  • 250 г жирной сметаны.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку с сахаром и солью. Добавьте нарезанное на кубики холодное сливочное масло и перетрите его в рассыпчатое состояние с мукой.
  2. Взбейте яйцо вилкой и добавьте его к тесту. Замесите мягкое и гладкое тесто. Сформируйте из него шар, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
  3. Разрежьте крупную клубнику на 2-4 части, оставьте мелкие ягоды целыми. В отдельной миске взбейте яйцо венчиком с сахаром, кукурузным крахмалом и ванильным экстрактом. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте духовку до 180 °С. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм и выложите его в круглую форму диаметром 26 см.
  5. Прижмите тесто к бортам и дну формы, уберите излишки теста. На верхушку теста выложите лист бумаги для выпечки и насыпьте ровный слой сухого риса, фасоли или другой крупы.
  6. Выпекайте основу пирога в духовке 12-15 минут, затем удалите груз.
  7. Выложите на основу клубнику и залейте её сметанной заливкой. Верните пирог в духовку и готовьте еще 30-35 минут.

Пирог готов! Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным клубничным пирогом со сметанной заливкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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