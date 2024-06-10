Универсальный маринад к мясу и рыбе: соево-имбирный соус

Очень простой в приготовлении, этот соевый соус с имбирём станет идеальным дополнением ко многим блюдам. Особенно азиатским, таким как роллы, блинчики с начинкой.
Для его приготовления требуются очень простые ингредиенты, такие как соевый соус, имбирь, рисовый уксус, кунжутное масло. Если у вас есть 5 минут в запасе перед тем, как съесть любимое азиатское блюдо, потратьте их на приготовление этого вкусного соуса.
Нарежьте лук, затем измельчите зубчики чеснока, натрите имбирь. В миске смешайте соевый соус, сахар, кунжутное масло, чеснок, рисовый винный уксус, лук, имбирь и хорошо перемешайте.
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