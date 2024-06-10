Универсальный маринад к мясу и рыбе: соево-имбирный соус

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Как приготовить соево-имбирный соус

1:03
Еда

Очень простой в приготовлении, этот соевый соус с имбирём станет идеальным дополнением ко многим блюдам. Особенно азиатским, таким как роллы, блинчики с начинкой.

Как приготовить соево-имбирный соус
Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для его приготовления требуются очень простые ингредиенты, такие как соевый соус, имбирь, рисовый уксус, кунжутное масло. Если у вас есть 5 минут в запасе перед тем, как съесть любимое азиатское блюдо, потратьте их на приготовление этого вкусного соуса.

Ингредиенты

  • 2 стакана соевого соуса
  • 3 чайные ложки кунжутного масла
  • 1/2 стакана рисового уксуса
  • 4 столовые ложки имбиря
  • 6 чайных ложек сахара
  • 4 зубчика чеснока
  • 4 столовые ложки зелёного лука

Приготовление

Нарежьте лук, затем измельчите зубчики чеснока, натрите имбирь. В миске смешайте соевый соус, сахар, кунжутное масло, чеснок, рисовый винный уксус, лук, имбирь и хорошо перемешайте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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