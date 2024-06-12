Соус из укропа и йогурта к барбекю: в него так вкусно макать хлеб, крекеры, шашлык и овощи

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Соус из укропа и йогурта: хорошая идея для летней вечеринки или барбекю

1:49
Еда

Предлагаемый рецепт — это простой соус из укропа и йогурта, который отлично подойдет в качестве приправы к шашлыку. Этот соус от GoodHousekeeping наполнен свежим ароматом укропа, зелёного лука и лимона, что придает ему летнюю свежесть. Греческий йогурт служит основой соуса, придавая ему легкость и кремовую текстуру. Добавление чёрного перца и свежего укропа придает пикантность и аромат.

Соус из укропа и йогурта: хорошая идея для летней вечеринки или барбекю
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вот список ингредиентов:

  • 2 стакана обычного греческого йогурта,
  • 2 чайные ложки тёртой цедры лимона,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • По вкусу — соль и чёрный перец,
  • 2 пера зелёного лука, мелко нарезанных,
  • 1/4 стакана листьев петрушки, нарезанных,
  • 1/4 стакана свежего укропа, крупно нарезанного, а также немного для украшения,
  • Овощи, крекеры и хлеб для подачи.

Вот как приготовить соус из укропа и йогурта:

  1. В миске смешайте греческий йогурт, цедру и сок лимона, а также посолите и поперчите по вкусу.
  2. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку и крупно нарезанный укроп.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
  4. Подавайте соус, посыпав его свеженарезанным укропом и молотым перцем.

Подавайте соус с овощами, крекерами и хлебом для макания. Этот соус из укропа и йогурта идеально сочетается с шашлыком и добавляет особый вкус и аромат блюду. Вы также можете использовать остатки соуса как соус для жареной курицы или в качестве пасты для гамбургеров с лососем. Наслаждайтесь свежим и ароматным соусом из укропа и йогурта!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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