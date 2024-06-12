Соус из укропа и йогурта к барбекю: в него так вкусно макать хлеб, крекеры, шашлык и овощи

Соус из укропа и йогурта: хорошая идея для летней вечеринки или барбекю

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаемый рецепт — это простой соус из укропа и йогурта, который отлично подойдет в качестве приправы к шашлыку. Этот соус от GoodHousekeeping наполнен свежим ароматом укропа, зелёного лука и лимона, что придает ему летнюю свежесть. Греческий йогурт служит основой соуса, придавая ему легкость и кремовую текстуру. Добавление чёрного перца и свежего укропа придает пикантность и аромат.

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Вот список ингредиентов:

2 стакана обычного греческого йогурта,

2 чайные ложки тёртой цедры лимона,

1 столовая ложка лимонного сока,

По вкусу — соль и чёрный перец,

2 пера зелёного лука, мелко нарезанных,

1/4 стакана листьев петрушки, нарезанных,

1/4 стакана свежего укропа, крупно нарезанного, а также немного для украшения,

Овощи, крекеры и хлеб для подачи.

Вот как приготовить соус из укропа и йогурта:

В миске смешайте греческий йогурт, цедру и сок лимона, а также посолите и поперчите по вкусу. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку и крупно нарезанный укроп. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались. Подавайте соус, посыпав его свеженарезанным укропом и молотым перцем.

Подавайте соус с овощами, крекерами и хлебом для макания. Этот соус из укропа и йогурта идеально сочетается с шашлыком и добавляет особый вкус и аромат блюду. Вы также можете использовать остатки соуса как соус для жареной курицы или в качестве пасты для гамбургеров с лососем. Наслаждайтесь свежим и ароматным соусом из укропа и йогурта!