Соус из укропа и йогурта к барбекю: в него так вкусно макать хлеб, крекеры, шашлык и овощи

Предлагаемый рецепт — это простой соус из укропа и йогурта, который отлично подойдет в качестве приправы к шашлыку. Этот соус от GoodHousekeeping наполнен свежим ароматом укропа, зелёного лука и лимона, что придает ему летнюю свежесть. Греческий йогурт служит основой соуса, придавая ему легкость и кремовую текстуру. Добавление чёрного перца и свежего укропа придает пикантность и аромат.
Вот список ингредиентов:
Вот как приготовить соус из укропа и йогурта:
Подавайте соус с овощами, крекерами и хлебом для макания. Этот соус из укропа и йогурта идеально сочетается с шашлыком и добавляет особый вкус и аромат блюду. Вы также можете использовать остатки соуса как соус для жареной курицы или в качестве пасты для гамбургеров с лососем. Наслаждайтесь свежим и ароматным соусом из укропа и йогурта!
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?