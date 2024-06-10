Очень простой рецепт шоколадного пирога: выпекайте в микроволновке 5 минут

Готовим шоколадный пирог в микроволновке за 5 минут

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сладкое? Тогда попробуйте этот удивительно вкусный шоколадный пирог, приготовленный в микроволновой печи за 5 минут.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Украсить можно сливками, сахарной пудрой и орехами. Вы также можете приготовить этот пирог, используя цельнозерновую муку, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

Ингредиенты

1,5 стакана муки

3/4 стакана какао-порошка

1/2 чайной ложки соли

1 стакан воды

1 стакан сахара

1 чайная ложка сока лайма

1/4 стакана сливочного масла

1 чайная ложка пищевой соды

Приготовление