Очень простой рецепт шоколадного пирога: выпекайте в микроволновке 5 минут

Любите сладкое? Тогда попробуйте этот удивительно вкусный шоколадный пирог, приготовленный в микроволновой печи за 5 минут.
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Украсить можно сливками, сахарной пудрой и орехами. Вы также можете приготовить этот пирог, используя цельнозерновую муку, чтобы сделать его более полезным для здоровья.
Ингредиенты
1,5 стакана муки
3/4 стакана какао-порошка
1/2 чайной ложки соли
1 стакан воды
1 стакан сахара
1 чайная ложка сока лайма
1/4 стакана сливочного масла
1 чайная ложка пищевой соды
Приготовление
Смешайте муку, соль и какао-порошок.
Добавьте лимонный сок и пищевую соду в воду.
В миске смешайте муку, масло и сахар с водой, в которую вы добавили лимонный сок и пищевую соду. Добавьте смесь с какао-порошком. Взбейте. Если смесь покажется вам слишком густой, добавьте 2-3 столовые ложки тёплого молока. Поставьте в микроволновую печь в форме для выпечки на 5-6 минут.