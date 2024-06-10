Ароматная овсянка с фруктами, ягодами и миндалём: завтрак за 5 минут

Овсянка с фруктами и орехами — очень питательный завтрак, который вы с лёгкостью можете приготовить для своей семьи. Это полезное блюдо готовится с использованием крупы, молока, банана, клубники, а также орехов и изюма.
Вскипятите молоко, добавьте овсянку. Поварите две-три минуты на слабом огне. Выключите огонь и добавьте кленовый сироп. Перемешайте и вылейте приготовленную овсянку в миску. Украсьте сверху ломтиками банана, клубникой, миндалём, финиками, изюмом и клюквой.
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