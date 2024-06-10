Ароматная овсянка с фруктами, ягодами и миндалём: завтрак за 5 минут

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Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак

0:56
Еда

Овсянка с фруктами и орехами — очень питательный завтрак, который вы с лёгкостью можете приготовить для своей семьи. Это полезное блюдо готовится с использованием крупы, молока, банана, клубники, а также орехов и изюма.

Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты 

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 2 столовые ложки кленового сиропа
  • 3/4 стакана обезжиренного молока
  • 1 банан
  • 1/2 столовой ложки сушёной клюквы
  • 1 столовая ложка изюма
  • 1 клубника
  • 2 столовые ложки миндаля
  • 3 финика без косточек

Приготовление

Вскипятите молоко, добавьте овсянку. Поварите две-три минуты на слабом огне. Выключите огонь и добавьте кленовый сироп. Перемешайте и вылейте приготовленную овсянку в миску. Украсьте сверху ломтиками банана, клубникой, миндалём, финиками, изюмом и клюквой.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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