Ароматная овсянка с фруктами, ягодами и миндалём: завтрак за 5 минут

Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка с фруктами и орехами — очень питательный завтрак, который вы с лёгкостью можете приготовить для своей семьи. Это полезное блюдо готовится с использованием крупы, молока, банана, клубники, а также орехов и изюма.

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Ингредиенты

1/4 стакана овсяных хлопьев

2 столовые ложки кленового сиропа

3/4 стакана обезжиренного молока

1 банан

1/2 столовой ложки сушёной клюквы

1 столовая ложка изюма

1 клубника

2 столовые ложки миндаля

3 финика без косточек

Приготовление

Вскипятите молоко, добавьте овсянку. Поварите две-три минуты на слабом огне. Выключите огонь и добавьте кленовый сироп. Перемешайте и вылейте приготовленную овсянку в миску. Украсьте сверху ломтиками банана, клубникой, миндалём, финиками, изюмом и клюквой.