Маринованный лук к шашлыку: по этому рецепту он получится хрустящим, сочным и неострым

Желаете приготовить ароматный маринованный лук к шашлыку? Этот дополнительный ингредиент прекрасно сбалансирует вкус сочного мяса, придавая ему нежную сладость и кислинку. Благодаря простому рецепту, вы сможете приготовить вкусный маринованный лук всего за полчаса.
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Итак, вот что вам потребуется:
800 мл воды,
3 шт. репчатого лука,
6 столовых ложек 9% уксуса,
2 столовых ложки сахара,
30 г укропа,
0,5 чайной ложки соли,
перец чёрный молотый по вкусу.
И вот как приготовить маринованный лук к шашлыку:
Нарежьте репчатый лук тонкими кольцами.
Промойте укроп и мелко нарежьте его.
Смешайте лук и укроп в большой миске и хорошо перемешайте.
В отдельной миске соедините воду, уксус, сахар и соль. Аккуратно перемешайте, пока сахар и соль полностью не растворятся.
Полейте маринадом лук с укропом в миске. Посолите и добавьте чёрный перец по вкусу. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Оставьте лук на пропитку в маринаде в течение 30 минут.
Перед подачей слейте излишний маринад и выложите маринованный лук на тарелку.
Приятного аппетита! Маринованный лук прекрасно сочетается с шашлыком и добавляет особый вкус и аромат этому блюду.
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