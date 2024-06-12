Маринованный лук к шашлыку: по этому рецепту он получится хрустящим, сочным и неострым

Маринованный лук к шашлыку: классическая хрустящая закуска к мясу

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Желаете приготовить ароматный маринованный лук к шашлыку? Этот дополнительный ингредиент прекрасно сбалансирует вкус сочного мяса, придавая ему нежную сладость и кислинку. Благодаря простому рецепту, вы сможете приготовить вкусный маринованный лук всего за полчаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итак, вот что вам потребуется:

800 мл воды,

3 шт. репчатого лука,

6 столовых ложек 9% уксуса,

2 столовых ложки сахара,

30 г укропа,

0,5 чайной ложки соли,

перец чёрный молотый по вкусу.

И вот как приготовить маринованный лук к шашлыку:

Нарежьте репчатый лук тонкими кольцами. Промойте укроп и мелко нарежьте его. Смешайте лук и укроп в большой миске и хорошо перемешайте. В отдельной миске соедините воду, уксус, сахар и соль. Аккуратно перемешайте, пока сахар и соль полностью не растворятся. Полейте маринадом лук с укропом в миске. Посолите и добавьте чёрный перец по вкусу. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Оставьте лук на пропитку в маринаде в течение 30 минут. Перед подачей слейте излишний маринад и выложите маринованный лук на тарелку.

Приятного аппетита! Маринованный лук прекрасно сочетается с шашлыком и добавляет особый вкус и аромат этому блюду.