Маринованный лук к шашлыку: по этому рецепту он получится хрустящим, сочным и неострым

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Маринованный лук к шашлыку: классическая хрустящая закуска к мясу

1:31
Еда

Желаете приготовить ароматный маринованный лук к шашлыку? Этот дополнительный ингредиент прекрасно сбалансирует вкус сочного мяса, придавая ему нежную сладость и кислинку. Благодаря простому рецепту, вы сможете приготовить вкусный маринованный лук всего за полчаса.

Маринованный лук к шашлыку: классическая хрустящая закуска к мясу
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Итак, вот что вам потребуется:

  • 800 мл воды,
  • 3 шт. репчатого лука,
  • 6 столовых ложек 9% уксуса,
  • 2 столовых ложки сахара,
  • 30 г укропа,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • перец чёрный молотый по вкусу.

И вот как приготовить маринованный лук к шашлыку:

  1. Нарежьте репчатый лук тонкими кольцами.
  2. Промойте укроп и мелко нарежьте его.
  3. Смешайте лук и укроп в большой миске и хорошо перемешайте.
  4. В отдельной миске соедините воду, уксус, сахар и соль. Аккуратно перемешайте, пока сахар и соль полностью не растворятся.
  5. Полейте маринадом лук с укропом в миске. Посолите и добавьте чёрный перец по вкусу. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
  6. Оставьте лук на пропитку в маринаде в течение 30 минут.
  7. Перед подачей слейте излишний маринад и выложите маринованный лук на тарелку.

Приятного аппетита! Маринованный лук прекрасно сочетается с шашлыком и добавляет особый вкус и аромат этому блюду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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