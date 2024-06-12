Что нужно сделать с капустой для того, чтобы приготовить вкусные голубцы

Как обработать капусту для приготовления голубцов

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда готовите голубцы, важно правильно обработать капусту. Выбирайте крепкий кочан капусты без трещин и пятен. Лучше использовать зелёную капусту, так как она более нежная и мягкая, чем белая. Однако голубцы можно приготовить и из белой капусты, хотя для этого потребуется больше времени и тщательной подготовки овоща.

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Итак, следуйте этим шагам для обработки капусты для голубцов:

Удалите нижнюю часть кочерыжки, удаляя самые жёсткие и внешние листья. Поместите капусту в кипящую воду на 4-6 минут, пока внешние листья не станут мягкими и легко отделяются. Некоторые добавляют в воду немного уксуса, чтобы сделать капусту еще более мягкой и предотвратить трещины. Если хотите, можете оставить часть кочерыжки и воткнуть в нее вилку, чтобы можно было легко переворачивать капусту. Осторожно извлекайте капусту из кастрюли и аккуратно отделяйте листья. Продолжайте этот процесс, пока не останется только кочерыжка.

Если вы используете молодую капусту, достаточно просто поместить её в кипящую воду для отделения листьев.

Вы также можете нагреть капусту в микроволновой печи или запечь в духовке в фольге, однако верхние листья могут чересчур подрумяниться и приобрести своеобразный аромат.

Если цельного кочана капусты не осталось, можно использовать китайский салат, савойскую капусту или даже листья молодой свеклы.