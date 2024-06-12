Что нужно сделать с капустой для того, чтобы приготовить вкусные голубцы

Когда готовите голубцы, важно правильно обработать капусту. Выбирайте крепкий кочан капусты без трещин и пятен. Лучше использовать зелёную капусту, так как она более нежная и мягкая, чем белая. Однако голубцы можно приготовить и из белой капусты, хотя для этого потребуется больше времени и тщательной подготовки овоща.
Итак, следуйте этим шагам для обработки капусты для голубцов:
Если вы используете молодую капусту, достаточно просто поместить её в кипящую воду для отделения листьев.
Вы также можете нагреть капусту в микроволновой печи или запечь в духовке в фольге, однако верхние листья могут чересчур подрумяниться и приобрести своеобразный аромат.
Если цельного кочана капусты не осталось, можно использовать китайский салат, савойскую капусту или даже листья молодой свеклы.
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