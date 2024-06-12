Как правильно заморозить зелёную фасоль, чтобы она осталась яркой и хрустящей?

Возможно, вы задумались о заморозке сырой зелёной фасоли, и это вполне возможно сделать самостоятельно. Однако стоит отметить, что зелёная фасоль может стать кашеобразной, безвкусной и потерять свою хрустящую текстуру при заморозке без предварительной обработки.
Издание GoodHousekeeping напоминает, что альтернативным методом является процесс бланширования, который поможет сохранить яркость и хруст фасоли после заморозки. Быстро обработать фасоль перед заморозкой — это просто: нужно всего лишь сварить её в кипящей воде и затем охладить быстро, погружая в ледяную воду, чтобы предотвратить переваривание.
Научные исследования показывают, что ледяная вода останавливает активность ферментов, которые могут привести к потере вкуса, цвета и текстуры. Бланширование также помогает очистить стручковую фасоль от грязи и сохранить ее витамины и минералы.
Совет: перед заморозкой зеленой фасоли стоит её обрезать. Промойте стручковую фасоль в холодной воде, обрежьте тусклые и деревянистые концы стеблей. Если есть волокнистые волокна, проходящие через стручок, также их следует удалить.
Вот подробная инструкция, как бланшировать и замораживать зелёную фасоль:
Таким образом, замороженная зелёная фасоль будет готова к использованию, и ее свежий вкус и текстура будут сохранены на протяжении восьми месяцев в морозильной камере.
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