Как правильно заморозить зелёную фасоль, чтобы она осталась яркой и хрустящей?

GoodHousekeeping: как заморозить зелёную фасоль, чтобы она сохранила цвет и вкус

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Возможно, вы задумались о заморозке сырой зелёной фасоли, и это вполне возможно сделать самостоятельно. Однако стоит отметить, что зелёная фасоль может стать кашеобразной, безвкусной и потерять свою хрустящую текстуру при заморозке без предварительной обработки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Издание GoodHousekeeping напоминает, что альтернативным методом является процесс бланширования, который поможет сохранить яркость и хруст фасоли после заморозки. Быстро обработать фасоль перед заморозкой — это просто: нужно всего лишь сварить её в кипящей воде и затем охладить быстро, погружая в ледяную воду, чтобы предотвратить переваривание.

Научные исследования показывают, что ледяная вода останавливает активность ферментов, которые могут привести к потере вкуса, цвета и текстуры. Бланширование также помогает очистить стручковую фасоль от грязи и сохранить ее витамины и минералы.

Совет: перед заморозкой зеленой фасоли стоит её обрезать. Промойте стручковую фасоль в холодной воде, обрежьте тусклые и деревянистые концы стеблей. Если есть волокнистые волокна, проходящие через стручок, также их следует удалить.

Вот подробная инструкция, как бланшировать и замораживать зелёную фасоль:

Доведите большую кастрюлю с водой до кипения. Подготовьте большую миску ледяной воды. Когда вода закипит, добавьте щепотку соли (около столовой ложки) в соотношении примерно на 4 литра воды. Порциями добавляйте зелёную фасоль в кипящую воду и варите до готовности, около 2-4 минут в зависимости от размера фасоли. Переложите фасоль в ледяную воду с помощью шумовки или лопатки. Оставьте её в ледяной воде примерно на 4 минуты, чтобы остановить процесс приготовления и сохранить яркость зелёного цвета. Тщательно просушите фасоль и распределите её в один слой на противне для начальной заморозки. Это позволит избежать склеивания фасоли вместе. Упакуйте замороженную фасоль в пакеты с застежкой-молнией, контейнеры или банки. Удалите избыточный воздух, плотно закройте их, чтобы предотвратить ожоги от морозильной камеры. Укажите состав, количество и дату упаковки для удобства использования.

Таким образом, замороженная зелёная фасоль будет готова к использованию, и ее свежий вкус и текстура будут сохранены на протяжении восьми месяцев в морозильной камере.