Сметанный соус из шпината и пармезана для блюд из рыбы и мяса

Соус из шпината и пармезана: простой рецепт

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Это интересный и вкусный соус, который можно легко приготовить за считанные минуты, используя простые ингредиенты, такие как шпинат, пармезан, сметана и чеснок. Подавайте его с чесночным хлебом, крекерами или даже отварными овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

400 г шпината

1 зубчик чеснока

Чёрный перец по желанию

1/2 стакана сыра пармезан

Соль по необходимости

1,5 стакана сметаны

Приготовление

Вымойте шпинат и нарежьте. Переложите листья в миску. Мелко нарежьте зубчик чеснока. Натрите сыр пармезан. В миску добавьте мелко нарезанный шпинат, сметану, тёртый пармезан, мелко нарезанный чеснок, соль и молотый чёрный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.