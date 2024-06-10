Сметанный соус из шпината и пармезана для блюд из рыбы и мяса

Это интересный и вкусный соус, который можно легко приготовить за считанные минуты, используя простые ингредиенты, такие как шпинат, пармезан, сметана и чеснок. Подавайте его с чесночным хлебом, крекерами или даже отварными овощами.
Вымойте шпинат и нарежьте. Переложите листья в миску. Мелко нарежьте зубчик чеснока. Натрите сыр пармезан. В миску добавьте мелко нарезанный шпинат, сметану, тёртый пармезан, мелко нарезанный чеснок, соль и молотый чёрный перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
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