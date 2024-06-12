Семифредо из клубники: восхитительное замороженное лакомство на сливках, сгущёнке и йогурте

Клубничное семифредо: нежное домашнее ягодное мороженое со сливками

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы искали рецепт вкусного клубничного домашнего мороженого, то семифредо будет отличным выбором.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить это вкусное лакомство, вам понадобятся следующие продукты:

1/3 стакана сахара,

3 столовые ложки чёрного кунжута,

2 стакана сливок 33-35%,

1 щепотка соли,

3/4 стакана сгущённого молока,

6 столовых ложек греческого йогурта,

500 г клубники.

Вот как приготовить это ягодное удовольствие: