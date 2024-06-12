Семифредо из клубники: восхитительное замороженное лакомство на сливках, сгущёнке и йогурте
Клубничное семифредо: нежное домашнее ягодное мороженое со сливками
1:39
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12.06.2024 06:01
Если вы искали рецепт вкусного клубничного
домашнего мороженого, то семифредо будет отличным выбором.
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Чтобы приготовить это вкусное лакомство, вам понадобятся следующие продукты:
1/3 стакана сахара,
3 столовые ложки чёрного кунжута,
2 стакана сливок 33-35%,
1 щепотка соли,
3/4 стакана сгущённого молока,
6 столовых ложек греческого йогурта,
500 г клубники.
Вот
как приготовить это ягодное удовольствие:
Нарежьте клубнику на кусочки, избавив её от плодоножек.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, положите в неё клубнику и сахар. Периодически помешивайте и готовьте около 10-15 минут. Затем добавьте уксус, снимите её с огня и оставьте остывать.
Разогрейте сковороду и обжарьте на ней чёрный кунжут в течение 2 минут. Выложите его в хлебную форму, ранее смазанную маслом и выстеленную бумагой для выпечки.
Взбейте сливки с солью до образования средних пиков. Добавьте сгущённое молоко и греческий йогурт, а затем хорошо перемешайте.
Слои мороженого формируйте в хлебной форме, начиная с сливочного слоя, затем добавляйте клубнику. Тщательно перемешивайте каждый слой, делая круговые движения ножом.
Повторяйте эти слои по необходимости.
Поставьте форму в морозильник на 4 часа, плотно покрыв плёнкой. 7. Подавайте семифредо, посыпав его подсушенным кунжутом. Наслаждайтесь вкусом!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру