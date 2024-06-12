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Семифредо из клубники: восхитительное замороженное лакомство на сливках, сгущёнке и йогурте

Клубничное семифредо: нежное домашнее ягодное мороженое со сливками

1:39
Еда

Если вы искали рецепт вкусного клубничного домашнего мороженого, то семифредо будет отличным выбором.

Клубничное семифредо: нежное домашнее ягодное мороженое со сливками
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить это вкусное лакомство, вам понадобятся следующие продукты:

  • 1/3 стакана сахара,
  • 3 столовые ложки чёрного кунжута,
  • 2 стакана сливок 33-35%,
  • 1 щепотка соли,
  • 3/4 стакана сгущённого молока,
  • 6 столовых ложек греческого йогурта,
  • 500 г клубники.

Вот как приготовить это ягодное удовольствие:

  1. Нарежьте клубнику на кусочки, избавив её от плодоножек.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь, положите в неё клубнику и сахар. Периодически помешивайте и готовьте около 10-15 минут. Затем добавьте уксус, снимите её с огня и оставьте остывать.
  3. Разогрейте сковороду и обжарьте на ней чёрный кунжут в течение 2 минут. Выложите его в хлебную форму, ранее смазанную маслом и выстеленную бумагой для выпечки.
  4. Взбейте сливки с солью до образования средних пиков. Добавьте сгущённое молоко и греческий йогурт, а затем хорошо перемешайте.
  5. Слои мороженого формируйте в хлебной форме, начиная с сливочного слоя, затем добавляйте клубнику. Тщательно перемешивайте каждый слой, делая круговые движения ножом.
  6. Повторяйте эти слои по необходимости.
  7. Поставьте форму в морозильник на 4 часа, плотно покрыв плёнкой. 7. Подавайте семифредо, посыпав его подсушенным кунжутом. Наслаждайтесь вкусом!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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