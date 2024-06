Аппетитный сэндвич с курицей, авокадо и сельдереем: вкуснейший бутерброд

Попробуйте этот простой рецепт сэндвича с курицей и авокадо дома, выполнив несколько простых шагов. Среди ингредиентов также есть сельдерей, кинза, лук и приправы.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication