Аппетитный сэндвич с курицей, авокадо и сельдереем: вкуснейший бутерброд

Попробуйте этот простой рецепт сэндвича с курицей и авокадо дома, выполнив несколько простых шагов. Среди ингредиентов также есть сельдерей, кинза, лук и приправы.
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Ингредиенты
2 авокадо
8 кусочков хлеба
4 столовые ложки кинзы
Соль по необходимости
4 чайные ложки лимонного сока
250 г куриного филе
2 щепотки чёрного перца
1/2 стакана сельдерея
1/2 стакана красного лука
4 чайные ложки сливочного масла
Приготовление
Отварите курицу и нарежьте небольшими кусочками.
Нарежьте авокадо, сельдерей и красный лук и смешайте все ингредиенты вместе с приготовленной курицей в миске. Разомните смесь вилкой. Добавьте кинзу, лимонный сок, соль и чёрный перец. Ещё раз перемешайте.
Приготовьте сэндвич: нанесите смесь на хлеб, накройте сверху кусочком хлеба.