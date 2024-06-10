Аппетитный сэндвич с курицей, авокадо и сельдереем: вкуснейший бутерброд

Как приготовить сэндвич с курицей и авокадо

Попробуйте этот простой рецепт сэндвича с курицей и авокадо дома, выполнив несколько простых шагов. Среди ингредиентов также есть сельдерей, кинза, лук и приправы.

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Ингредиенты

2 авокадо

8 кусочков хлеба

4 столовые ложки кинзы

Соль по необходимости

4 чайные ложки лимонного сока

250 г куриного филе

2 щепотки чёрного перца

1/2 стакана сельдерея

1/2 стакана красного лука

4 чайные ложки сливочного масла

Приготовление