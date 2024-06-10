Аппетитный сэндвич с курицей, авокадо и сельдереем: вкуснейший бутерброд

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Как приготовить сэндвич с курицей и авокадо

Еда

Попробуйте этот простой рецепт сэндвича с курицей и авокадо дома, выполнив несколько простых шагов.  Среди ингредиентов также есть сельдерей, кинза, лук и приправы. 

Как приготовить сэндвич с курицей и авокадо
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 авокадо
  • 8 кусочков хлеба
  • 4 столовые ложки кинзы
  • Соль по необходимости
  • 4 чайные ложки лимонного сока
  • 250 г куриного филе
  • 2 щепотки чёрного перца
  • 1/2 стакана сельдерея
  • 1/2 стакана красного лука
  • 4 чайные ложки сливочного масла

Приготовление

  1. Отварите курицу и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Нарежьте авокадо, сельдерей и красный лук и смешайте все ингредиенты вместе с приготовленной курицей в миске. Разомните смесь вилкой. Добавьте кинзу, лимонный сок, соль и чёрный перец. Ещё раз перемешайте.
  3. Приготовьте сэндвич: нанесите смесь на хлеб, накройте сверху кусочком хлеба.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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