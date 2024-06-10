Простой и вкусный салат из макарон и овощей на ужин: рецепт

В салате из макарон с овощами много клетчатки

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из макарон — простое и лёгкое в приготовлении блюдо, богатое клетчаткой, которое можно даже подать на ужин.

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Ингредиенты

1 столовая ложка горчичного порошка

4 столовые ложки сметаны

1/2 столовой ложки яблочного уксуса

1 маленькая луковица

1/2 красного болгарского перца

Соль по необходимости

1 стакан майонеза

Сахар по необходимости

3 стакана макаронных изделий

Петрушка по желанию

1/2 стручкового перца (зелёного перца)

1/2 чайной ложки чёрного перца

Приготовление