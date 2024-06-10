Простой и вкусный салат из макарон и овощей на ужин: рецепт
В салате из макарон с овощами много клетчатки
1:00
Салат из макарон — простое и лёгкое в приготовлении блюдо, богатое клетчаткой, которое можно даже подать на ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1 столовая ложка горчичного порошка
- 4 столовые ложки сметаны
- 1/2 столовой ложки яблочного уксуса
- 1 маленькая луковица
- 1/2 красного болгарского перца
- Соль по необходимости
- 1 стакан майонеза
- Сахар по необходимости
- 3 стакана макаронных изделий
- Петрушка по желанию
- 1/2 стручкового перца (зелёного перца)
- 1/2 чайной ложки чёрного перца
Приготовление
- Отварите макароны.
- Нарежьте красный лук, болгарский перец и перец чили. Перемешайте в миске, добавьте сваренные макароны.
- В другой миске смешайте майонез, сметану, горчичный порошок, сахар, яблочный уксус, соль и перец. Заправьте салат. Украсьте петрушкой.
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