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Простой и вкусный салат из макарон и овощей на ужин: рецепт

В салате из макарон с овощами много клетчатки

1:00
Еда

Салат из макарон — простое и лёгкое в приготовлении блюдо, богатое клетчаткой, которое можно даже подать на ужин.

В салате из макарон с овощами много клетчатки
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка горчичного порошка
  • 4 столовые ложки сметаны
  • 1/2 столовой ложки яблочного уксуса
  • 1 маленькая луковица
  • 1/2 красного болгарского перца
  • Соль по необходимости
  • 1 стакан майонеза
  • Сахар по необходимости
  • 3 стакана макаронных изделий
  • Петрушка по желанию
  • 1/2 стручкового перца (зелёного перца)
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца

Приготовление

  1. Отварите макароны.
  2. Нарежьте красный лук, болгарский перец и перец чили. Перемешайте в миске, добавьте сваренные макароны.
  3. В другой миске смешайте майонез, сметану, горчичный порошок, сахар, яблочный уксус, соль и перец. Заправьте салат. Украсьте петрушкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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