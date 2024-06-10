Мороженое из жареного миндаля: оно настолько вкусное, что текут слюнки

Мороженое из жареного миндаля: легко приготовить дома

Мороженое из жареного миндаля — идеальное лакомство для любителей сладкого. У него незабываемый ореховый вкус, от которого текут слюнки!

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К тому же миндаль — очень полезный орех, в нём есть витамин Е, марганец, магний, рибофлавин, биотин и фосфор.

Ингредиенты

1 литр молока

1/2 стакана сгущённого молока

1 стакан миндаля

1 чайная ложка молотого зелёного кардамона

1 стакан свежих сливок

1 чайная ложка кукурузной муки

1 щепотка шафрана

2 стакана кубиков льда

Приготовление