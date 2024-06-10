Мороженое из жареного миндаля: оно настолько вкусное, что текут слюнки

Мороженое из жареного миндаля — идеальное лакомство для любителей сладкого. У него незабываемый ореховый вкус, от которого текут слюнки!
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К тому же миндаль — очень полезный орех, в нём есть витамин Е, марганец, магний, рибофлавин, биотин и фосфор.
Ингредиенты
1 литр молока
1/2 стакана сгущённого молока
1 стакан миндаля
1 чайная ложка молотого зелёного кардамона
1 стакан свежих сливок
1 чайная ложка кукурузной муки
1 щепотка шафрана
2 стакана кубиков льда
Приготовление
Вскипятите молоко. Обжарьте миндаль, мелко измельчите, часть отложите в сторону.
Добавьте в молоко сгущёнку, миндаль и сливки. Как только смесь закипит, добавьте порошок кардамона, шафран и кукурузную муку, растворённую в половине стакана холодного молока. Дайте молоку покипеть 2-5 минут.
Как только молоко остынет, поставьте его в холодильник на два-три часа. Затем взбейте смесь в блендере, чтобы мороженое получилось кремовым. Перелейте в ёмкость и заморозьте. При подаче посыпьте измельчённым миндалём. Вы также можете украсить мороженое фисташками, изюмом и вафлями.