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Курица с кешью, манго и грибами: добавим немного экзотики в привычное блюдо

Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин

1:51
Еда

Курица с кешью и грибами — здоровый вариант для людей, которые следят за своим питанием. Вы также можете добавить овощи по своему вкусу. Курица, приготовленная с кешью, болгарским перцем и манго, покорит всех в вашей семье.

Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 400 г куриных грудок
  • 200 г помидоров
  • 50 г кешью
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 1,5 столовой ложки лимонного сока
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка чеснока
  • 100 г грибов
  • 100 г стручкового перца (зелёного перца)
  • соль по необходимости
  • 400 г манго
  • 50 г зелёного лука
  • 1 чайная ложка чёрного перца
  • 3 столовые ложки устричного соуса
  • 1,5 столовой ложки рыбного соуса
  • 25 г красного перца чили
  • 100 г лука
  • 100 г красного болгарского перца

Приготовление

  1. Промойте куриные грудки под проточной водой и положите их на разделочную доску. Нарежьте кусочками.  Затем нарежьте кубиками красный сладкий перец, манго, стручковый перец, нарежьте чеснок, помидоры, кешью и зелёный лук.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в неё масло. Добавьте измельчённый чеснок, лук, красный сладкий перец, перец чили и обжарьте. Добавьте в сковороду кусочки курицы и полейте рыбным соусом, устричным соусом, лимонным соком. Хорошо перемешайте. Теперь добавьте сахар и ещё раз перемешайте.
  3. Добавьте в сковороду зелёный лук, кешью, помидоры, манго, чёрный перец, грибы и хорошо перемешайте. Готовьте 15–20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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