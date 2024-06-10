Курица с кешью, манго и грибами: добавим немного экзотики в привычное блюдо

Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица с кешью и грибами — здоровый вариант для людей, которые следят за своим питанием. Вы также можете добавить овощи по своему вкусу. Курица, приготовленная с кешью, болгарским перцем и манго, покорит всех в вашей семье.

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Ингредиенты

400 г куриных грудок

200 г помидоров

50 г кешью

3 столовые ложки растительного масла

1,5 столовой ложки лимонного сока

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка чеснока

100 г грибов

100 г стручкового перца (зелёного перца)

соль по необходимости

400 г манго

50 г зелёного лука

1 чайная ложка чёрного перца

3 столовые ложки устричного соуса

1,5 столовой ложки рыбного соуса

25 г красного перца чили

100 г лука

100 г красного болгарского перца

Приготовление