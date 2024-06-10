Курица с кешью, манго и грибами: добавим немного экзотики в привычное блюдо

Курица с кешью и грибами — здоровый вариант для людей, которые следят за своим питанием. Вы также можете добавить овощи по своему вкусу. Курица, приготовленная с кешью, болгарским перцем и манго, покорит всех в вашей семье.
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Ингредиенты
400 г куриных грудок
200 г помидоров
50 г кешью
3 столовые ложки растительного масла
1,5 столовой ложки лимонного сока
1 чайная ложка сахара
1 чайная ложка чеснока
100 г грибов
100 г стручкового перца (зелёного перца)
соль по необходимости
400 г манго
50 г зелёного лука
1 чайная ложка чёрного перца
3 столовые ложки устричного соуса
1,5 столовой ложки рыбного соуса
25 г красного перца чили
100 г лука
100 г красного болгарского перца
Приготовление
Промойте куриные грудки под проточной водой и положите их на разделочную доску. Нарежьте кусочками. Затем нарежьте кубиками красный сладкий перец, манго, стручковый перец, нарежьте чеснок, помидоры, кешью и зелёный лук.
Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в неё масло. Добавьте измельчённый чеснок, лук, красный сладкий перец, перец чили и обжарьте. Добавьте в сковороду кусочки курицы и полейте рыбным соусом, устричным соусом, лимонным соком. Хорошо перемешайте. Теперь добавьте сахар и ещё раз перемешайте.
Добавьте в сковороду зелёный лук, кешью, помидоры, манго, чёрный перец, грибы и хорошо перемешайте. Готовьте 15–20 минут.