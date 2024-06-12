Учёные из США рассказали, к чему приводит длительное соблюдение кето-диеты

Американские учёные выяснили, что кето-диета способствует клеточному старению органов

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Последнее исследование, проведенное учеными из Центра медицинских наук Техасского университета, вызвало волну интереса в отношении кетогенной диеты и её влияния на организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Кетогенная диета, которая основывается на потреблении продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, известна своими положительными эффектами на снижение веса и общее здоровье.

Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что продолжительное соблюдение кетогенной диеты может вызывать клеточное старение в органах, таких как сердце и почки.

Ученые предполагают, что этот эффект можно предотвратить, прервав режим питания.

Таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость более глубокого изучения долгосрочных последствий кетогенной диеты, несмотря на ее популярность и эффективность для снижения веса. Важно обратить внимание на потенциальные негативные эффекты и принять во внимание индивидуальные особенности организма при выборе такой диеты.