Учёные из США рассказали, к чему приводит длительное соблюдение кето-диеты

Последнее исследование, проведенное учеными из Центра медицинских наук Техасского университета, вызвало волну интереса в отношении кетогенной диеты и её влияния на организм.
Кетогенная диета, которая основывается на потреблении продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, известна своими положительными эффектами на снижение веса и общее здоровье.
Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, показали, что продолжительное соблюдение кетогенной диеты может вызывать клеточное старение в органах, таких как сердце и почки.
Ученые предполагают, что этот эффект можно предотвратить, прервав режим питания.
Таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость более глубокого изучения долгосрочных последствий кетогенной диеты, несмотря на ее популярность и эффективность для снижения веса. Важно обратить внимание на потенциальные негативные эффекты и принять во внимание индивидуальные особенности организма при выборе такой диеты.
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