Блинная запеканка: отличный способ использовать пару-тройку блинов, которые никто не доел

Запеканка из остатков блинов: используем продукты экономно, без остатка

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда остаются несколько блинов после изысканного "блинного" ужина, им можно найти вкусное применение — приготовить запеканку. Блины на следующий день становятся более сухими, но это не помешает им стать основой для восхитительного блюда.

Фото: flickr.com by osseous is licensed under CC BY 2.0.

Запеканку можно приготовить и в сладком, и в несладком варианте. Для сладкой запеканки подойдет масса из творога, смешанного со сметаной, мёдом или сгущённым молоком.

Мы же расскажем, как приготовить сытную несладкую блинную запеканку.

Ингредиенты:

200 г куриного фарша,

100 г сыра,

3 готовых блина,

1 шт. репчатого лука.

Для соуса:

200 мл молока,

2 ст. л. сливочного масла,

2 ст. л. пшеничной муки,

2 щепотки соли,

1 щепотка перца чёрного молотого,

1 щепотка мускатного ореха.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте куриный фарш и тушите на среднем огне до готовности. Удалите фарш с луком из сковороды. В этой же сковороде растопите сливочное масло и просеянную пшеничную муку. Хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Постепенно влейте тёплое молоко и постоянно помешивая, варите соус до загустения. Верните фарш и лук в соус и прогрейте все вместе в течение 3-4 минут. Разложите начинку на блинах. Скрутите блины в рулеты и нарежьте на кусочки примерно 2-3 см длиной. Выложите нарезанные рулетики в запеканочную форму, предварительно смазанную маслом, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку. Запекайте при средней температуре (180°C) около 10 минут.

Теперь вам остается только насладиться запеканкой из остатков блинов. Вы можете подавать ее как самостоятельное блюдо или добавить сметану, зелень или соус на ваш выбор, чтобы придать ему дополнительную изюминку.