Технолог развеял популярный миф о пользе и малокалорийности хрустящих хлебцов

Многие производители и маркетологи предлагают широкий ассортимент товаров, которые заявляют о своей большей полезности, низкой калорийности и витаминизированности по сравнению с традиционными продуктами. Одним из примеров таких товаров являются хрустящие хлебцы, которые предлагаются в качестве альтернативы обычному хлебу. Об этом рассказал Валерий Бурматнов, преподаватель кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ.
Хлебцы могут быть выпечены или получены с использованием экструзионной технологии. Они могут быть изготовлены из различных зерновых культур, таких как рожь, пшеница, кукуруза, овес, гречка, а также из мультизлаковой муки. Кроме того, хлебцы часто предлагаются в различных вариациях с добавлением специй и трав, чтобы придать им более интересный вкус, пишет Газета.Ru.
Однако, когда речь заходит о калорийности хлебцов, они обычно содержат больше калорий, чем обычный хлеб. Например, выпечные хлебцы имеют примерно 300 калорий на 100 г, по сравнению с 165 калориями на 100 г ржаного хлеба. Тем не менее, размер и легкость хлебцов позволяют ограничивать потребление до 1-2 пластинок, что составляет примерно 5-10 г. В то время как обычный кусок хлеба составляет 25-35 г.
Бурматнов отмечает, что одним из аргументов сторонников хлебцов является отсутствие дрожжей. Однако, он подчеркивает, что все дрожжевые культуры исчезают в процессе выпечки, так что можно сказать, что весь хлеб, включая хлебцы, являются бездрожжевыми.
Чтобы сделать правильный выбор и выбрать по-настоящему полезные хлебцы, Бурматнов советует внимательно изучить их состав. Лучшим вариантом будет выбрать хлебцы на основе цельнозерновой муки или с содержанием цельных зерен. Также допустимо наличие зерновых смесей, орехов, семян, овощей, зелени, фруктов и ягод.
В заключение, Бурматнов призывает не демонизировать обычный хлеб, т. к. его калорийность отнюдь не так высока, как многие думают.
"В целом, не стоит слишком демонизировать обычный хлеб. Это не настолько калорийный продукт, как принято считать. Например, в ста граммах белого пшеничного хлеба содержится примерно 250 калорий. Энергетическая ценность такого же количества грецких орехов составляет 650 калорий, копченой колбасы — 325 калорий. Чаще всего лишние калории попадают в рацион не от куска хлеба, съеденного с супом, а от того, что мы кладем сверху или чем мажем этот кусок", — добавил Бурматнов.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?