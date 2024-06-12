Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для улучшения настроения ешьте орехи и ягоды
Ветеринары назвали лучший корм для кошек
Как определить страховой случай: основные правила и исключения
EnvInt: мелкие частицы связаны с 135 млн летальных исходов в мире с 1980 года
Врач не советует заниматься спортом после приема пищи
ВЦИОМ представил результаты опроса об экономических настроениях россиян
Макияж без кистей: как достичь идеального результата с помощью пальцев?
Минпромторг: новые меры поддержки торговых центров не требуются
arXiv: создана нейросеть, расшифровывающая сигналы собачьего лая и рычания
Технолог развеял популярный миф о пользе и малокалорийности хрустящих хлебцов

Технолог Бурматнов призвал не демонизировать обычный хлеб

2:59
Еда

Многие производители и маркетологи предлагают широкий ассортимент товаров, которые заявляют о своей большей полезности, низкой калорийности и витаминизированности по сравнению с традиционными продуктами. Одним из примеров таких товаров являются хрустящие хлебцы, которые предлагаются в качестве альтернативы обычному хлебу. Об этом рассказал Валерий Бурматнов, преподаватель кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ.

Технолог Бурматнов призвал не демонизировать обычный хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб is licensed under public domain

Хлебцы могут быть выпечены или получены с использованием экструзионной технологии. Они могут быть изготовлены из различных зерновых культур, таких как рожь, пшеница, кукуруза, овес, гречка, а также из мультизлаковой муки. Кроме того, хлебцы часто предлагаются в различных вариациях с добавлением специй и трав, чтобы придать им более интересный вкус, пишет Газета.Ru.

Однако, когда речь заходит о калорийности хлебцов, они обычно содержат больше калорий, чем обычный хлеб. Например, выпечные хлебцы имеют примерно 300 калорий на 100 г, по сравнению с 165 калориями на 100 г ржаного хлеба. Тем не менее, размер и легкость хлебцов позволяют ограничивать потребление до 1-2 пластинок, что составляет примерно 5-10 г. В то время как обычный кусок хлеба составляет 25-35 г.

Бурматнов отмечает, что одним из аргументов сторонников хлебцов является отсутствие дрожжей. Однако, он подчеркивает, что все дрожжевые культуры исчезают в процессе выпечки, так что можно сказать, что весь хлеб, включая хлебцы, являются бездрожжевыми.

Чтобы сделать правильный выбор и выбрать по-настоящему полезные хлебцы, Бурматнов советует внимательно изучить их состав. Лучшим вариантом будет выбрать хлебцы на основе цельнозерновой муки или с содержанием цельных зерен. Также допустимо наличие зерновых смесей, орехов, семян, овощей, зелени, фруктов и ягод.

В заключение, Бурматнов призывает не демонизировать обычный хлеб, т. к. его калорийность отнюдь не так высока, как многие думают.

"В целом, не стоит слишком демонизировать обычный хлеб. Это не настолько калорийный продукт, как принято считать. Например, в ста граммах белого пшеничного хлеба содержится примерно 250 калорий. Энергетическая ценность такого же количества грецких орехов составляет 650 калорий, копченой колбасы — 325 калорий. Чаще всего лишние калории попадают в рацион не от куска хлеба, съеденного с супом, а от того, что мы кладем сверху или чем мажем этот кусок", — добавил Бурматнов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Минпромторг: новые меры поддержки торговых центров не требуются
arXiv: создана нейросеть, расшифровывающая сигналы собачьего лая и рычания
Топ мест, обязательных для посещения в России
Народные средства против муравьев: работают ли они на самом деле?
Россиянам назвали все тонкости владения пушистой кошкой
Юлия Меньшова рассказала, что в молодости у неё было много романов
Вода с лимоном снижает высокое давление
Более 1,6 млн семей получили пособия по уходу за ребёнком в 2023 году
Олег Майами раскрыл детали роскошного гардероба Филиппа Киркорова
Как приготовить креветки на пару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников