Технолог развеял популярный миф о пользе и малокалорийности хрустящих хлебцов

Технолог Бурматнов призвал не демонизировать обычный хлеб

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие производители и маркетологи предлагают широкий ассортимент товаров, которые заявляют о своей большей полезности, низкой калорийности и витаминизированности по сравнению с традиционными продуктами. Одним из примеров таких товаров являются хрустящие хлебцы, которые предлагаются в качестве альтернативы обычному хлебу. Об этом рассказал Валерий Бурматнов, преподаватель кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ.

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Хлебцы могут быть выпечены или получены с использованием экструзионной технологии. Они могут быть изготовлены из различных зерновых культур, таких как рожь, пшеница, кукуруза, овес, гречка, а также из мультизлаковой муки. Кроме того, хлебцы часто предлагаются в различных вариациях с добавлением специй и трав, чтобы придать им более интересный вкус, пишет Газета.Ru.

Однако, когда речь заходит о калорийности хлебцов, они обычно содержат больше калорий, чем обычный хлеб. Например, выпечные хлебцы имеют примерно 300 калорий на 100 г, по сравнению с 165 калориями на 100 г ржаного хлеба. Тем не менее, размер и легкость хлебцов позволяют ограничивать потребление до 1-2 пластинок, что составляет примерно 5-10 г. В то время как обычный кусок хлеба составляет 25-35 г.

Бурматнов отмечает, что одним из аргументов сторонников хлебцов является отсутствие дрожжей. Однако, он подчеркивает, что все дрожжевые культуры исчезают в процессе выпечки, так что можно сказать, что весь хлеб, включая хлебцы, являются бездрожжевыми.

Чтобы сделать правильный выбор и выбрать по-настоящему полезные хлебцы, Бурматнов советует внимательно изучить их состав. Лучшим вариантом будет выбрать хлебцы на основе цельнозерновой муки или с содержанием цельных зерен. Также допустимо наличие зерновых смесей, орехов, семян, овощей, зелени, фруктов и ягод.

В заключение, Бурматнов призывает не демонизировать обычный хлеб, т. к. его калорийность отнюдь не так высока, как многие думают.