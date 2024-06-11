Самый полезный способ приготовления креветок: готовим их на пару

Деликатесные креветки, приготовленные на пару, являются отличным вариантом для любителей здоровой пищи. Вот простой рецепт, который можно приготовить с использованием пароварки.
Фото: flickr.com by Petr Ruzicka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
400 г креветок с панцирем,
Приправа для морепродуктов, по вкусу,
0,5 лимона,
Половина моркови,
3 стебля сельдерея,
Половина репчатого лука,
50 г сливочного масла,
1 чайная ложка лимонного сока.
Инструкции:
Промойте неочищенные креветки и посыпьте их приправой для морепродуктов. Дайте им немного пропитаться ароматом специй и трав.
Уложите креветки ровным слоем на дно пароварки.
Положите на верх креветок ломтики лимона, морковь, нарезанную на кусочки, сельдерей и репчатый лук. Лимон придаст свежий вкус, а овощи усилят аромат и вкус креветок.
Готовьте креветки на пару в течение 7-9 минут. Затем остудите и удалите панцири.
Подавайте креветки с соусом из растопленного сливочного масла, смешанного с лимонным соком.
Насладитесь этими нежными и ароматными креветками в качестве закуски или добавьте их в салаты.
Приготовление креветок на пару сохраняет их сочность и питательность. Это простой и здоровый способ насладиться вкусом морепродуктов без лишней жарки или обжаривания в масле. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь нежной текстурой и уникальным вкусом креветок.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?