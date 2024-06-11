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Самый полезный способ приготовления креветок: готовим их на пару

Как приготовить креветки на пару

1:35
Еда

Деликатесные креветки, приготовленные на пару, являются отличным вариантом для любителей здоровой пищи. Вот простой рецепт, который можно приготовить с использованием пароварки.

Как приготовить креветки на пару
Фото: flickr.com by Petr Ruzicka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 400 г креветок с панцирем,
  • Приправа для морепродуктов, по вкусу,
  • 0,5 лимона,
  • Половина моркови,
  • 3 стебля сельдерея,
  • Половина репчатого лука,
  • 50 г сливочного масла,
  • 1 чайная ложка лимонного сока.

Инструкции:

  1. Промойте неочищенные креветки и посыпьте их приправой для морепродуктов. Дайте им немного пропитаться ароматом специй и трав.
  2. Уложите креветки ровным слоем на дно пароварки.
  3. Положите на верх креветок ломтики лимона, морковь, нарезанную на кусочки, сельдерей и репчатый лук. Лимон придаст свежий вкус, а овощи усилят аромат и вкус креветок.
  4. Готовьте креветки на пару в течение 7-9 минут. Затем остудите и удалите панцири.
  5. Подавайте креветки с соусом из растопленного сливочного масла, смешанного с лимонным соком.

Насладитесь этими нежными и ароматными креветками в качестве закуски или добавьте их в салаты.

Приготовление креветок на пару сохраняет их сочность и питательность. Это простой и здоровый способ насладиться вкусом морепродуктов без лишней жарки или обжаривания в масле. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь нежной текстурой и уникальным вкусом креветок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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