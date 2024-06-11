Самый полезный способ приготовления креветок: готовим их на пару

Как приготовить креветки на пару

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Деликатесные креветки, приготовленные на пару, являются отличным вариантом для любителей здоровой пищи. Вот простой рецепт, который можно приготовить с использованием пароварки.

Фото: flickr.com by Petr Ruzicka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

400 г креветок с панцирем,

Приправа для морепродуктов, по вкусу,

0,5 лимона,

Половина моркови,

3 стебля сельдерея,

Половина репчатого лука,

50 г сливочного масла,

1 чайная ложка лимонного сока.

Инструкции:

Промойте неочищенные креветки и посыпьте их приправой для морепродуктов. Дайте им немного пропитаться ароматом специй и трав. Уложите креветки ровным слоем на дно пароварки. Положите на верх креветок ломтики лимона, морковь, нарезанную на кусочки, сельдерей и репчатый лук. Лимон придаст свежий вкус, а овощи усилят аромат и вкус креветок. Готовьте креветки на пару в течение 7-9 минут. Затем остудите и удалите панцири. Подавайте креветки с соусом из растопленного сливочного масла, смешанного с лимонным соком.

Насладитесь этими нежными и ароматными креветками в качестве закуски или добавьте их в салаты.

Приготовление креветок на пару сохраняет их сочность и питательность. Это простой и здоровый способ насладиться вкусом морепродуктов без лишней жарки или обжаривания в масле. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь нежной текстурой и уникальным вкусом креветок.