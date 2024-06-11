Литовский свекольник: лёгкий и освежающий холодный суп из свеклы, яиц и огурцов на кефире

Литовский свекольник, также известный как шалтибарщай, — это популярный холодный суп, который пользуется большой популярностью в странах Балтии и других регионах. Обычно он приготовляется с использованием консервированной свеклы, которая придает блюду особый пикантный вкус. Однако также можно использовать свежую или запечённую свеклу.
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Для приготовления этого супа вам понадобятся следующие ингредиенты:
1,5 литра кефира с жирностью 3,2%;
500 граммов вареной или запечённой свеклы;
8 варёных яиц;
3 средних огурца;
3 веточки укропа;
2 стебля зелёного лука;
соль и сахар по вкусу.
Инструкции по приготовлению:
Натрите свеклу на крупной тёрке и положите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она лишь слегка покрывала свеклу.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, затем варите свеклу в течение 5 минут. Снимите с огня и дайте полностью остыть. Переложите в холодильник на 1 час.
Очистите варёные яйца, измельчите 4 из них, а остальные разрежьте пополам вдоль.
Очистите огурцы и натрите их на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук.
В кастрюлю с остывшей свеклой добавьте нарезанные огурцы, измельчённые яйца, укроп и зелёный лук. Залейте все холодным кефиром. Посолите и добавьте сахар по вкусу. Разложите свекольник по охлажденным тарелкам и положите в центр каждой тарелки по две половинки яйца.
Еще несколько советов:
Если нет кефира, можно использовать простоквашу. Для её приготовления просто смешайте пастеризованное цельное молоко с небольшим количеством сметаны и оставьте при комнатной температуре на сутки.
В Литве свекольник часто подают с горячей варёной картошкой, что делает вкус супа более насыщенным. Посыпьте свекольник мелко нарезанной зеленью для добавления свежести и аромата.
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