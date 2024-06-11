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Литовский свекольник: лёгкий и освежающий холодный суп из свеклы, яиц и огурцов на кефире

Литовский свекольник: один из самых популярных холодных супов в странах Балтии

2:12
Еда

Литовский свекольник, также известный как шалтибарщай, — это популярный холодный суп, который пользуется большой популярностью в странах Балтии и других регионах. Обычно он приготовляется с использованием консервированной свеклы, которая придает блюду особый пикантный вкус. Однако также можно использовать свежую или запечённую свеклу.

Литовский свекольник: один из самых популярных холодных супов в странах Балтии
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления этого супа вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1,5 литра кефира с жирностью 3,2%;
  • 500 граммов вареной или запечённой свеклы;
  • 8 варёных яиц;
  • 3 средних огурца;
  • 3 веточки укропа;
  • 2 стебля зелёного лука;
  • соль и сахар по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

  1. Натрите свеклу на крупной тёрке и положите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она лишь слегка покрывала свеклу.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, затем варите свеклу в течение 5 минут. Снимите с огня и дайте полностью остыть. Переложите в холодильник на 1 час.
  3. Очистите варёные яйца, измельчите 4 из них, а остальные разрежьте пополам вдоль.
  4. Очистите огурцы и натрите их на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук.
  5. В кастрюлю с остывшей свеклой добавьте нарезанные огурцы, измельчённые яйца, укроп и зелёный лук. Залейте все холодным кефиром. Посолите и добавьте сахар по вкусу. Разложите свекольник по охлажденным тарелкам и положите в центр каждой тарелки по две половинки яйца.

Еще несколько советов:

  • Если нет кефира, можно использовать простоквашу. Для её приготовления просто смешайте пастеризованное цельное молоко с небольшим количеством сметаны и оставьте при комнатной температуре на сутки.
  • В Литве свекольник часто подают с горячей варёной картошкой, что делает вкус супа более насыщенным. Посыпьте свекольник мелко нарезанной зеленью для добавления свежести и аромата.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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