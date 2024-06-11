Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие ягоды считают в июне самыми полезными

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные июньские ягоды

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно заключению специалистов Роспотребнадзора, с приходом лета на рынках и в магазинах появляется большой выбор свежих ягод. В июне особенно рекомендуется употреблять сезонные ягоды, которые приносят наибольшую пользу для здоровья.

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В этом месяце эксперты рекомендуют отдавать предпочтение следующим видам ягод:

клубнике,

землянике,

чернике,

вишне,

черешне,

смородине.

Роспотребнадзор обратил внимание, что ягоды следует употреблять свежими без добавления сахара, так как это способствует лучшей усвояемости полезных веществ и микроэлементов.

Также рекомендуется не смешивать кислые и сладкие ягоды, чтобы сохранить их естественный вкус и полезные свойства, говорится в Telegram-канале ведомства.

Лето предлагает нам великолепный ассортимент ягод, которые можно использовать в различных блюдах, начиная от свежих салатов до компотов и десертов. Они не только радуют с широким разнообразием вкусов, но и обогащают наш организм витаминами и питательными веществами. Поэтому рекомендуется насладиться разнообразием сезонных ягод и пополнить запасы полезных веществ в организме в июне.